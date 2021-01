Dæhli nærmer seg Nürnberg-avtale – blir lånt ut fra Genk

Mats Møller Dæhli (25) blir etter alt å dømme Nürnberg-spiller ut sesongen.

BYTTER KLUBB: Mats Møller Dæhli i aksjon for det såkalte nødlandslaget i november – da Norge møtte Østerrike i Nations League. Foto: EXPA/ Florian Schrötter

Nå nettopp

Etter det VG erfarer har hans belgiske klubb Genk gitt klarsignal for et lån ut sesongen til tyskerne som tilhører 2. Bundesliga. Det gjenstår noen detaljer i avtalen, men alt tyder på en retur til Tyskland for den tidligere St. Pauli- og Freiburg-spilleren.

TV 2 har tidligere meldt at Nürnberg var en av flere klubber som var interesserte i 25-åringen fra Oslo.

Saken oppdateres!