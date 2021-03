Arsenal-sjefen lovpriser Ødegaard-jobb: – Fenomenal

Martin Ødegaard (22) har imponert manager Mikel Arteta (38) med sitt hardtarbeidende vesen.

10. mars 2021 10:20 Sist oppdatert 11 minutter siden

– Jeg er veldig fornøyd med ham. Jeg synes han har tilpasset seg laget og kravene vi stiller, veldig-veldig raskt, sier Arteta på pressekonferansen før torsdagens Europa League-åttedelsfinale mot Olympiakos.

Arteta trekker frem «oppførselen» og «innstillingen» til Ødegaard med positive ordelag. Han er spesielt imponert over én ting:

– Arbeidsinnsats hans har vært fenomenal, kommenterer Arteta.

Han legger riktignok ikke skjul på at Ødegaard har et betydelig forbedringspotensial. Foreløpig har han ikke levert mål eller målgivende pasning for London-klubben.

– Noen perioder har vært bedre enn andre under kampene når det kommer til å gi oss de spesielle kvalitetene han har, sier Arteta og konkluderer:

– Men alt i alt er jeg veldig fornøyd med ham.

Ødegaard har startet fem kamper og fått tre innhopp siden han ble utlånt fra Real Madrid til Arsenal i januar. Foreløpig har det ikke resultert i målpoeng, men nordmannen har vært sterkt delaktig i scoringer mot Benfica og Leicester der han var tredje sist på ball med boksåpnerpasninger.

Lørdag ble han byttet ut etter en times spill etter en anonym forestilling mot Burnley.