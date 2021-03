Brann-talent trener med Start

Start tester teknisk kantspiller med u-landskamper for Norge.

Mikael Baisotti skal trene med Start de to neste ukene. Foto: Pål Wollebæk Jørgensen

Nå nettopp

KRISTIANSAND: – Det kan kanskje være smart for meg å flytte på meg og få litt nye øyne på meg, sier 18-åringen Mikael Baisotti til Fædrelandsvennen.

De to neste ukene skal bergenseren tilbringe på Sørlandet. Tirsdag hadde kantspilleren, som har vært kaptein på Brann 2, sin første økt med Start.

– Vi synes det var verdt å få ham ned hit for å kikke på ham. En teknisk og hurtig kanttype, sier Start-trener Joey Hardarson, som er relativt tynt besatt i de offensive posisjonene etter at Kevin Kabran, Kasper Skaanes, Mathias Bringaker, Christian Bolaños og Steffen Lie Skålevik er borte fra i fjor.

Allerede som 16-åring fikk Baisotti proffkontrakt med Brann. To år senere er han fortsatt et stykke fra a-stallen til vestlendingene, etter et år uten kamptrening på grunn av korona. Rett før Norge stengte ned i mars i fjor fikk han to landskamper for G18-landslaget. Han hadde fra før fem kamper for Norge G16.

– Ambisjonene er å nå så høyt jeg kan, drømmen er en topp fem liga. Jeg må ta steg for steg og jobbe hardt for å klare det, sier Baisotti, før han beskriver seg selv på følgende måte:

– Jeg er en offensiv kreativ kantspiller. Så har jeg ganske stor personlighet også. Det er en x faktor for meg.

– Hva tenker du på da?

– Jeg har godt med selvtillit, men ikke sånn at det går over til å bli negativt. Jeg har troen på meg selv, for å si det sånn, sier Baisotti, som fredag får testet seg i internkamp på Sparebanken Sør Arena.

Kampen starter klokken 15.00 og blir vist på fvn.no.