Disse gutta representerer en bydel i Tromsø nesten like stor som Finnsnes – lørdag fikk de en etterlengtet gladnyhet

Hamna tar steget oppover, med tanke om å bygge et lokalt lag. Og kanskje endelig få spille på en egen hjemmebane.

SISTE DANS: Her er Hamnas seniorlag etter sin siste seriekamp, 25. september 2019, en 11–2-seier mot Tromsø 3. Øverst fra venstre: Jakob Mikalsen, Øystein Rist, Erling Mikalsen, Julian Gjertsen, Håkon Andreassen, David Pedersen (G19), Thomas Abrahamsen, Simon Sandberg, Frank Thomas Haugen. Rad to fra venstre: Ludvik Frydenlund, Erlend Nikolai Hansen, Anders Norum, Gabriel Myrvang, Ole-Kristian Albertsen. Liggende fra venstre: Sverre Sander Stenseth, Peder Fjellstad. Foto: Privat

Bildet til denne saken ble tatt i slutten av september 2019. Siden den gang har ikke Hamnas ILs A-lag spilt en eneste seriekamp, i likhet med alle andre seniorlag på herresiden fra 2.-divisjon og nedover.

Da sesongen ble avsluttet for snart 17 måneder med en 11-2-seier for Hamna-laget i 6.-divisjon, ante ingen hva som var i vente. Tabellen fortalte at laget havnet på andreplass, ett poeng bak Tromsøstudentene.

Dermed måtte de egentlig belage seg på nok en sesong i samme divisjon, men klubben jobbet iherdig for at også lag nummer to i 6.-divisjon skulle kunne kvalifisere seg opp. Det ble vedtatt på fotballens kretsting for ett år siden, noe som ble fulgt opp på årets ting som ble arrangert i helga.

Fakta Slik blir 4.-divisjon og 5. divisjon i 2020 4.- divisjon menn: Bardufoss

Finnsnes 2

Ishavsbyen

Krokelvdalen

Kvaløya

Lyngen/Karnes

Salangen

Skarp

Stakkevollan

Storelva

Tromsdalen 2

Valhall 5.- divisjon menn: Nordkjosbotn

Nordreisa

Ramfjord

Ringvassøy

Skarp 2

Skognes

Storsteinnes

Tromsøstudentene

Ulfstind

Vårsol

Hamna – ekstra lag opp fra 6. divisjon

Senja 2 – innplassert etter søknad iht Breddereglementets § 4-1 (2) Vis mer

– På sikt er målet 4.-divisjon

Der vedtok fotballkretsen at Hamna får opprykk til 5.-divisjon, uten å ha spilt en eneste kamp i 2020. Årsaken er at enkelte lag har trukket seg fra divisjonen, og at ingen av de andre 6.-divisjonsavdelingene ønsket å rykke opp. En viktig beslutning for et A-lag som kun har to hele sesonger bak seg på seniornivå.

– Vi har et mål om å etablere oss høyere enn 6.-divisjon, Men det blir med andre premisser enn vi startet opp med, slår trener Jakob Mikalsen fast til iTromsø.

Han har vært ansvarlig helt siden laget startet opp før 2018-sesongen, og har sammen med klubben en klar tanke om hvordan laget skal utvikles videre.

– I starten var vi et nykomponert lag bestående av kompiser og studenter. Nå vil vi prøve å få et mer lokalt preg. I tillegg har vi et godt juniorlag, rett bak TIL og TUILs lag. De vil vi nå prøve å få inn, sier Mikalsen til iTromsø.

Dermed blir ambisjonene deretter. På sikt er målet å rykke opp i 4.-divisjon, men ikke nødvendigvis på første forsøk.

– Vi blir såklart å prøve å vinne flest mulig kamper, men det er ikke det viktigste. Det første kullet med juniorspillere som kommer inn blir viktig, og på den måten tenke mer som en klubb, sier Mikalsen.

Ny bane?

I Hamna bor det cirka 4.200 mennesker, bare 500 færre enn for eksempel på Finnsnes. Noe som forteller om potensialet i bydelens klubb som i lang tid har hatt en rekke aldersbestemte lag i sving.

– Da vi startet opp dette seniorlaget var det fordi vi hadde en del spillere som sluttet med juniorfotballen, og hadde behov for å gjøre noe på fritiden, sier Mikalsen.

En betydelig mangel inntil videre er at faktum at klubben ikke har en egen hjemmearena. De har i stedet leid seg inn på Fløyabanen.

– Vi håper det snart ordner seg med en ny arena, sier Mikalsen, som poengteres at det jobbes i klubben for at det skal skje.

Som alle andre venter han i første omgang på at koronarestriksjonene skal la breddefotballen for seniorer komme i gang igjen.

– Jeg tror vi har rundt 15 spillere, hvis du ser bort fra juniorlaget. Men det er klart at folk finner på andre aktiviteter etter som tiden går uten fotball. Vi trente litt etter koronarestriksjonene i fjor høst, men har ikke gjort noe mer i vinter, sier Hamna-treneren.