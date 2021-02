Fernandes-dobbel og Solskjær på vei videre i Europa League: – Jeg tror de vinner et trofé

(Real Sociedad-Manchester United 0–4) Ole Gunnar Solskjær er i ferd med å ta Manchester United videre i Europa League - først og fremst takket være Bruno Fernandes (26).

18. feb. 2021 20:46 Sist oppdatert 6 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Real Sociedad tapte 4–0 i sin «hjemmekamp» i Torino, og Fernandes signerte to av målene. Marcus Rashford og Daniel James hadde ett mål hver.

Owen Hargreaves, tidligere United-stjerne, hyller Ole Gunnar Solskjær og sier på BT Sport:

– Jeg tror de kommer til å vinne et trofé denne sesongen, uansett hvilket. Ole har gjort en god jobb, og et trofé er akkurat hva fansen ønsker seg.

Bruno Fernandes er oppe i 21 mål på 36 kamper for Manchester United denne sesongen. Han har dessuten 12 målgivende, så det er ingen tvil om at klubbens tilhengere har mye å takke 26-åringen for.

– Målet mitt er å score så mange mål som mulig, det er min posisjon. Det eneste målet er å vinne trofeer, sier Fernandes i et intervju med BT Sport.

– Bruno Fernandes har vært en fantastisk signering, fastslår den tidligere United-spilleren Paul Scholes på BT Sport-sendingen.

Les også Molde-Moe: – Bortemålsregelen burde vært skrotet

I Europa League er han nå oppe i 16 mål og ti målgivende på til sammen 25 kamper for gamleklubben Sporting og senere Manchester United.

– Vi fortjente å vinne, men kanskje ikke med fire mål, sier Ole Gunnar Solskjær til BT Sport.

– Når vi finner rom som denne kvelden, er vi et farlig lag.

Bruno Fernandes sendte Manchester United i ledelsen 1–0 etter en snau halvtime. Da hadde Solskjærs menn hatt flere megasjanser, men scoringen kom etter at Real Sociedads midtstoppere hadde rotet det til, og keeper Alejandro Remiro kommet ut på en skikkelig bærtur som etterlot målet åpent. Da lar ikke portugiseren seg be to ganger.

MÅL! Keeper Alejandro Remiro har rotet det til, og Bruno Fernandes takker ja til å score 1–0 for Manchester United. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

I 2. omgang økte Fernandes tilsynelatende til 2–0 for Manchester-laget, men dommeren mente det var offside. VAR-bussen sjekket og kom til at det likevel var mål. Og da kunne endelig - etter noen minutter - Fernandes og medspillere slippe jubelen løs.

Marcus Rashford hadde hatt det som i håndballen kalles «100 prosent-sjanser» i 1. omgang, uten å score, men etter snaut 20 minutters spill av 2. omgang kom han endelig i målprotokollen. Han fikk en flott gjennombruddspasning fra Fred og gjorde ingen feil. Rashford var også involvert i de to Fernandes-målene, så han hadde en god dag på jobb. Marcus Rashford er nå oppe i 17 scoringer totalt denne sesongen.

Daniel James satte ballen i nettet like etterpå, men det målet ble annullert for offside. Selv ikke VAR kunne omgjøre dommerens avgjørelse i dette tilfellet.

BURDE SMILE: Ole Gunnar Solskjær i Torino torsdag kveld. Foto: MASSIMO PINCA / X06511

Les også Dette bruker Solskjær som lokkemat for talentene: – Jeg liker å gi dem sjansen

Etter en god start falt Real Sociedad rett og slett sammen utover i matchen. United fikk etter hvert store rom å bevege seg i.

I det 90. minutt fikk Daniel James æren av å øke til 4–0. Eric Bailly lempet ballen i bakrom, og James fosset igjennom på høyresiden og satte ballen mellom beina på keeper og i mål. Men hvor var Real Sociedad-forsvaret der?

Les også Molde-treneren overrasket over at ingen har hentet Eikrem

Manchester United skuffet i Champions League-gruppen, der de endte bak både Paris Saint-Germain og RB Leipzig - og ble dermed flyttet over i Europa League. Til tross for at avstanden fram til ledende Manchester City er 10 poeng i Premier League, hadde de ingen problemer med å slå Real Sociedad, som er nummer fem i La Liga.

Solskjær måtte unnvære Paul Pogba, Edinson Cavani og Donny van de Beek til torsdagens oppgjør. 2004-modellen Shola Shoretire var med i troppen for første gang. Med en solid ledelse i lomma valgte manageren å la Scott McTominay og Marcus Rashford få hvile utover i 2. omgang - da de ble erstattet med Nemanja Matic og Anthony Martial. Bruno Fernandes og Mason Greenwood ble byttet ut mot slutten. Dermed fikk også nykommeren Amad Diallo sjansen til å vise seg fram i noen minutter.

Returkampen går på engelsk jord den 25. februar.