Eliteseriestarten i fare: – Vi har sett på andre alternativer

En stigende smittetrend i samfunnet og fortsatt kampnekt for toppidretten gjør at det spøker for seriestarten i Eliteserien. – Vi forholder oss til planen, sier Viking.

Slik så det ut da forrige sesongs eliteserie kom i gang. Viking møtte Bodø/Glimt på hjemmebane – to og en halv måned forsinket – med 200 tilskuere på tribunen. Her er det tidligere Viking-spiller Even Østensen som forsøker seg mot den suverene seriemesteren i 2020. Foto: Anders Minge

Nå nettopp

Mandag 5. april skal Eliteserien etter planen sparkes i gang. Viking møter Sarpsborg på bortebane. Men blir det serieåpning 2. påskedag?

– Vi planlegger ut fra 5. april og håper det går. Vi har sett på andre alternativer, men vi trenger et sterkere faktagrunnlag i denne situasjonen før vi kan beslutte noe mer.