Her er RBK-børsen fra bataljen i Kristiansund

Per Ciljan Skjelbred begynner å finne formen, men det er en annen hjemvendt RBK-er som blir kåret til Dagens Ivers i det målløse oppgjøret mot Kristiansund. Sjekk RBK-børsen her!

Nå nettopp

KRISTIANSUND - RBK 0–0

Rosenborg: Det defensive er viktigst for Åge Hareides RBK-lag foreløpig, og hans lag sto godt organisert mot et KBK-lag som gikk ut i hundre i et elendig vær på Nordmøre.