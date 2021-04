117 år lang Arsenal-forbannelse fortsetter for Fulham

(Arsenal-Fulham 1–1) Seks minutter på overtid reddet innbytter Edward Nketiah (21) ett poeng for Arsenal mot nedrykkstruede Fulham.

UTLIGNET: Edward Nketiah scoret for Arsenal mot Fulham på Emirates Stadium. Foto: JULIAN FINNEY

18. apr. 2021

Josh Maja (22) hamret Fulham i ledelsen fra straffemerket etter 59 minutter. Den resterende halvtimen kjempet Scott Parkers hvitkledde menn heroisk for å beholde alle poengene.

Seks minutter på overtid så det også ut til at det skulle skje, men så dukket plutselig Nketiah opp og satte inn 1–1.

– Det er fullt fortjent. Men den innsatsen Fulham la ned, var enorm. Det er nesten et artisteri å se hvordan de kaster seg inn i ting, men så får de igjen en smell mot seg, sier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt.

FORTVILET: Fulham-spillerne trodde de skulle klare å holde unna, da det kun gjensto ett av syv tilleggsminutter. Foto: Facundo Arrizabalaga

Arsenal-forbannelse

1904 var året Fulham for første gang forsøkte å vinne borte mot Arsenal, ifølge VG-statistiker Geir Juva. Fortsatt har de ikke klart det. Søndag, 117 år senere og i det 30. forsøket, så de veldig lenge ut til å endelig lykkes.

Hadde det bare ikke vært for Nketiah. Det er mulig Fulham-leiren vil si det samme etter sesongslutt. At «hadde det ikke vært for Nketiah», kunne laget holdt plassen i Premier League.

For forskjellen på uavgjort og seier er stor. Nå har Fulham seks poeng opp til Burnley på trygg grunn, og de har to kamper mer spilt.

Lacazette-skade

For Arsenal er ett poeng heller ikke godt nok. De vil slite med å kvalifisere seg til Europa gjennom Premier League. På 9. plass har de åtte poeng opp til Chelsea på 5. plass. Mikel Artetas menn har også én match ekstra spilt.

Bedre blir det ikke av at deres toppscorer i tillegg ble skadet. Alexandre Lacazette (29) blir nå seende på sidenlinjen, hvor også ankeltrøbbel holder Martin Ødegaard (22) og malariasyke Pierre-Emerick Aubameyang (31).

70 minutter var spilt da Lacazette ble tvunget til å legge seg ned på gresset. 29-åringen signaliserte umiddelbart at noe var galt. På vei mot tunnelen under hovedtribunen på Emirates Stadium gestikulerte Lacazette på en måte som gjorde skadeomfanget klart:

Han følte noe var blitt revet av bak i låret, noe som kan bety at resten av sesongen er over for mannen som har banket inn 17 mål denne sesongen.