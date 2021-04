Koeman utvist da Barcelona snublet i gullkampen

(Barcelona – Granada 1–2) Barcelona hadde muligheten til å innta tabelltoppen for første gang denne sesongen, men i den andre omgangen raknet det for storlaget.

29. apr. 2021 20:53 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Lionel Messi sendte Barcelona oppskriftsmessig i ledelsen halvveis i den første omgangen etter et herlig forarbeid av Antoine Griezmann. Hjemmelaget virket til å ha full kontroll på kampen og en seier ville bety tabelltopp for første gang denne sesongen.

I den andre omgangen gikk det imidlertid langt fra oppskriftsmessig. Først kontret Darwin Marchis inn 1–1 etter 62 minutter og kun tre minutter senere ble Barcelona-manager Ronald Koeman vist det røde kortet og sendt på tribunen.

Barcelona prøvde å sette i gang en sluttspurt, men istedenfor var det 39 år gamle Jorge Molina som headet Granada i ledelsen etter 78 minutter.

Flere scoringer ble det ikke og dermed gikk Barcelona på sitt andre hjemmetap i LaLiga denne sesongen.

For kampen om ligagullet betyr det at Barcelona er to poeng bak Atlético Madrid med fem runder igjen. Barcelona, Atlético Madrid og Real Madrid – som også er to poeng bak Atlético, har alle avgitt poeng i minst to av de fire siste ligakampene.

For øyeblikket er det faktisk Sevilla som er i best form av topplagene, med fem strake seirer. Sevilla er kun tre poeng bak Atlético, i det som ser ut til å bli en svært jevn kamp om ligagullet.

PÅ TRIBUNEN: Ronald Koeman (i grått) ble utvist i den andre omgangen. Foto: ALBERT GEA / X01398

I gullkampen kan mye avgjøres helgen 8.–9. mai. Da spiller først Barcelona hjemme mot Atlético lørdag 8. mai, mens Real Madrid spiller hjemme mot Sevilla dagen etter.

I LaLiga er det slik at lagene ved poenglikhet først skilles gjennom innbyrdes oppgjør.

Real Madrid har både Atlético og Barcelona på innbyrdes oppgjør, mens både Atlético og Barcelona er foran Sevilla på innbyrdes oppgjør.

Sesongens første kamp mellom Barcelona og Atlético endte med 1–0-seier til Atlético, mens Real Madrid vant 1–0 i den første ligakampen mot Sevilla tidligere denne sesongen.