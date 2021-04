RBK-legenden: Slik bør du bruke Henriksen, Hareide

Steffen Iversen gjester Rasmus&Saga denne uka.

23 minutter siden

Han har seks titler med RBK. Ett seriegull med Vålerenga. Og en ligacuptittel med Tottenham.

Han har også 79 landskamper og 21 landslagsmål, mange av dem med Åge Hareide som landslagssjef.

Og han har vært brukt som fotballekspert i TV2.

Denne uka gjester Steffen Iversen Rasmus&Saga.

En spisslegende. To enkle sjeler. Foto: Adresseavisen

Det blir en drøy time med klare meninger om hvor Rosenborg står, en drøy uke før seriestart.

* Hva tenker vi om laget Hareide har bestemt seg for?

* Hva har fungert så langt? Og hva må forbedres?

* Vi diskuterer også RBK-vinteren, og tida framover: Hareide har uttalt at han allerede om noen måneder vet hvordan dette prosjektet vil gå. Hva tenker Iversen om at Hareide er så åpen?

Hamrén og Tørum

Samtidig snakker vi selvsagt om Iversen selv. Både om tida under Erik Hamrén, hvor et solid RBK gikk over 30 kamper uten å tape. Og om tida under Knut Tørum, hvor Iversen og co tok stor plass i garderoben.

Vi er også innom Tottenham, hvor Iversen klarte det og Harry Kane ikke maktet, og Steffen kårer sine beste og «verste» trenere.

Slik lytter du

Rasmus&Saga hører du enten ved å trykke på bildet øverst eller nederst i saken.

Du finner også Rasmus&Saga i Itunes, Soundcloud og Spotify.