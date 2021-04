Dropp planene, Viking – sett serielaget nå!

KOMMENTAR: Viking har vært tydelige på at de ønsker å vente med toppingen og drillingen av serielaget til generalprøven mot FKH. Prestasjonene så langt gjør at Aftenbladet mener Viking må starte med dette allerede mot Start på søndag.

Viking leverte en svak prestasjon i onsdagens treningskamp mot Sandnes Ulf på Øster Hus Arena. Søndag venter Start i ny treningskamp. Aftenbladet mener Viking bør ta grep og la de beste få spille. Foto: Pål Christensen

10 minutter siden

Tiden er knapp og Viking er milevis unna det nivået de må være på når Eliteserien 2021 sparkes i gang mot Brann hjemme i Jåttåvågen søndag 9. mai.

To treningskamper er unnagjort og to treningskamper gjenstår. 1–1 mot Åsane og 1–1 mot Sandnes Ulf har gitt langt flere spørsmål enn svar. Viking hangler to uker før alvoret starter.