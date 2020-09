Sterke følelser for kapteinen: – Den største kampen jeg har spilt med Molde

Magnus Eikrem mener Molde Fotballklubb har tidenes mulighet til å komme seg inn i Champions League.

29. sep. 2020 15:00 Sist oppdatert nå nettopp

MFK-kapteinen satt lenge på benken mot Sandefjord. Han spilte en drøy halvtime uten at han klarte å bidra til å snu kampen.

– Det var altfor dårlig av oss, alle vet det. Vi åpnet for at alle kan kritisere oss nå, og det med rette. Vi satte oss selv i den posisjonen, og det var utrolig skuffende. Men nå ser vi så heldige at vi har tidenes mulighet til å komme inn i Champions League, og den må vi prøve å ta.