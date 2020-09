16-åring fra Molde blir fotballproff i Italia

Stortalentet Dawid Bugaj forlater Molde Fotballklubb og flytter til Italia. Han har signert en treårskontrakt med italienske SPAL.

Unggutten er både spent og gira over muligheten han får til å bli ekte fotballproff.

– Dette er veldig stort for meg. Jeg har bodd i en liten by, men samtidig vokst opp i en stor fotballklubb. Nå får jeg en mulighet til noe enda større, og den må jeg bare gripe. Jeg vil gjøre alt for å bli god, så jeg er veldig fornøyd nå, sier Dawid til Rbnett.