Kommentator om Start-nedrykket: – Investorene har hatt for stor makt

Fædrelandsvennens kommentator mener det er en «skandale» at Start har brukt 120 millioner kroner og igjen er tilbake på nivå to i norsk fotball. Styrelederen avviser at investorene har hatt for stor makt.

Starts trener Joey Hardarson og laget fortviler på Intility Stadion tirsdag. Foto: Terje Pedersen

Sportssjef Pål W. Jørgensen i Kristiansand-avisen Fædrelandsvennen er veldig optimistisk med tanke på at Start skal komme raskt tilbake på øverste hylle i norsk fotball.

– Men jeg vil bruke ordet skandale om det som har skjedd. Det er brukt 120 millioner investorkroner siden 2017 for å bygge en stabil toppklubb – og så er de tilbake på stedet hvil. De er tilbake der de var. Det er omtrent samme utgangspunkt som da investorene kom inn. Så noe er riv, ruskende galt.

– Hva er ditt råd til Start?

– Omorganiser klubben! Investorer har i altfor mange år hatt for mye makt. Nå må Idrettsklubben Start ta grep om sin egen fremtid.

– Hvordan?

– Start har en dualmodell med et aksjeselskap og et klubbstyre som mange andre klubber. Men Start har ingen daglig leder i klubben, bare aksjeselskapet. I motsetning til for eksempel Vålerenga, der Erik Espeseth er daglig leder i begge organisasjoner. Investorer har de siste 15 årene hatt mest makt i Start. Og de har ikke hatt kompetanse til å drive en toppfotballklubb og lage en toppfotballkultur i Kristiansand. Mitt råd er å få inn en tydelig daglig leder i klubben. Det finnes ikke i dag, sier Jørgensen – og fortsetter:

– Det er ikke sikkert at dette løser alle problemer, og jeg synes i stor grad at Start har gått inn på en sunnere sti i år. Det var bare marginalt at de ikke klarte seg i Eliteserien. Det har blitt mer ro rundt laget, og de har tatt noen steg denne sesongen, men de må bare fortsette jobben som gjøres i sportslig avdeling.

– Er trenerbytte riktig vei å gå?

– Mange roper om trenerbytte, men jeg tror ikke det er noen god idé. Det er ikke tid for de store utskiftningene.

– Men det kan bli skikkelig gjennomtrekk i spillerstallen?

– Ja, så de kan få et svakere lag neste sesong enn den de avsluttet denne sesongen med – og som så litt ut som et eliteserielag. Men historien viser at Start stort sett rykker opp på første forsøk. Det tror jeg det er stor sjanse for også denne gang. Det viser seg at de store klubbene ofte går rett opp igjen, som Viking og Lillestrøm.

Styreleder Dag Andersen i IK Start forteller at de skal ha et styremøte i løpet av kort tid for å diskutere hva som må gjøres etter nedrykket.

– Er du enig med med Pål W. Jørgensen i at investorene har hatt for stor makt i Start?

– Nei, jeg er ikke enig i det. Jeg satt som nestleder i fjor og leder i år, og disse to siste årene har det i hvert fall vært et tett og godt samarbeid mellom IK Start og aksjeselskapet.

– Kommer aksjeselskapet til å ha samme rolle i tiden fremover?

– Ja, det gjør de. Vi har en samarbeidsavtale som strekker seg i mange år til, så vidt jeg husker fram til 2027.

– Er det aktuelt å ansette en daglig leder i IK Start?

– Nei, det har ikke vært diskutert.

– Har trener Joey Hardarson styrets tillit?

– Ja!

– Hva kan du si om jobben med å få i land en slagkraftig spillerstall til neste sesong?

– Det er Atle Roar Håland som står for den jobben. Men etter som vi allerede har kommet til julaften, vil det bli hektisk.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Robin Reed, som er styreleder i Start en drøm AS, foreløpig uten å lykkes.

– Budskapet mitt er at dette må vi stå sammen i som klubb. Det nytter ikke å senke haka, den må opp. Dette handler om å dyrke fram en vinnermentalitet og kultur, sier Reed til Fædrelandsvennen.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Reed, tidligere styreleder Christopher Langeland og investor Christopher MacConnacher, uten hell.