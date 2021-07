Syrstad Engen klar for Barcelona: – Verdens beste klubb

Ingrid Syrstad Engen (23) har signert en toårskontrakt med storklubben.

Ingrid Syrstad Engen er klar for Barcelona. Foto: Miguel Ruiz, FC Barcelona.

Det bekrefter Engen overfor Aftenposten tirsdag formiddag.

Barcelona har også offentliggjort overgangen på sin Twitter-konto.

– Jeg tror at både laget og ligaen kan gjøre at jeg tar nye steg som fotballspiller. Det var veldig viktig for meg, sier hun om klubbvalget.

– De har i løpet av de siste årene vist at de er et ekstremt bra lag som nå også vinner de gjeveste titlene. En av de viktigste faktorene for meg var filosofien deres og hvordan de spiller, fortsetter 23-åringen.

Konkurransen om underskriften hennes har vært tøff. Det har vært mange interesserte klubber. Til slutt falt valget altså på Barcelona.

– Jeg tror det kan være veldig bra for meg å bli utfordret på måten deres å spille på, med å ha mye ball, bli utfordret i trange situasjoner, og være en spiller som alltid vil ha ballen.

Hun regner med å være på plass i klubben i slutten av juli. Da kommer trønderen til å se et ansikt hun kjenner godt fra før av.

Fakta Ingrid Syrstad Engen Født: 29.4.1998 (23 år). Kommer fra: Melhus. Posisjon: Midtbanespiller. Har spilt for: Trondheims-Ørn, LSK Kvinner, Wolfsburg. Landskamper/mål: 35/5. Meritter: Norsk serie- og cupmester med LSK Kvinner i 2018 og 2019. Tysk serie- og cupmester med Wolfsburg i 2020. Tysk cupmester også i 2021. Vis mer

Blir lagvenninne med Graham Hansen

Engens klubbvalg betyr at den norske andelen i Barcelona blir doblet kommende sesong. Caroline Graham Hansen er allerede en sentral brikke i storlaget. 26-åringen scoret da Barcelona vant 4–0 over Chelsea i Champions League-finalen på Gamla Ullevi 16. mai.

Engen ser frem til å spille sammen med landslagsvenninnen.

– Det er veldig fint å ha en som er norsk der. Jeg vet hvor viktig det kan være når en spiller i utlandet. Det er et stort pluss. Jeg må bare hylle det hun har gjort i løpet av sin tid der, sier hun om «Carro».

Graham Hansen spilte for Wolfsburg frem til sommeren 2019. Hun forlot dermed tyskerne i det Engen ankom Bundesliga-klubben.

I løpet av to år i de grønne og hvite draktene til Wolfsburg har Engen blitt seriemester én gang og cupmester to ganger. I august 2020 spilte hun dessuten hele kampen da Wolfsburg tapte 1–3 for trofégrossistene i franske Lyon i Champions League-finalen.

– Jeg er veldig takknemlig for all den tilliten jeg har fått og stegene jeg har tatt. Det var et perfekt klubbvalg for meg der og da.

Ingrid Syrstad Engen og Caroline Graham Hansen har vært landslagsvenninner i flere år. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

Byttet nylig trener

I slutten av juni ble det klart at Lluís Cortés ikke fortsetter som trener. Cortés har ledet katalanerne i to og en halv sesong.

– Akkurat nå har jeg ikke energi til å lede dette laget videre. De beste i verden trenger en trener som kan spre energi i gruppen og det føler jeg ikke at jeg kan nå, sa suksesstreneren da han trakk seg.

– Det har vært en veldig fin periode, la 34-åringen til.

Fredag ble det klart at Jonatan Giráldez (29) er klubbens nye hovedtrener. Han har vært Cortés’ assistent i to og en halv sesong. Han har signert en ettårsavtale, med opsjon på ytterligere ett år.

Trenerbyttet har ikke hatt innvirkning på Engens valg, forteller hun.

Det skjer også flere endringer i klubbens spillerstall. Mandag ble klubbkaptein Vicky Losada klar for engelske Manchester City.

– Jeg har fått høre at mine kvaliteter vil passe inn i laget nå, og at det kanskje er noe de har manglet, så jeg er trygg på at jeg kan bidra.

– Verdens beste klubb

Engen gleder seg til å ta fatt på sin nye klubbhverdag.

– Det er et stort steg for meg å gå til en sånn klubb. Det er verdens beste klubb for øyeblikket. Jeg vil være med og kjempe om de titlene og prøve å være en viktig spiller med mine egenskaper.

– Målet er først å spille meg inn på laget og ta det nye steget, som jeg tror det kommer til å bli, og så vil jeg være med og bidra til at laget kan vinne flere titler, avslutter den norske landslagsspilleren.