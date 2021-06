Thorsby tar farvel med «forbilde»: – Helt avgjørende

MARBELLA (VG) Morten Thorsby (25) gir Claudio Ranieri (69) mye av æren for at karrieren hans har snudd fra «veldig mørkt» til stor suksess.

RAK I RYGGEN: Morten Thorsby hadde all grunn til å stille på landslagssamling med stor selvtillit etter en kanonsesong i Serie A og gjennombrudd på landslaget i forrige kamp. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

Den italienske trenerlegenden har gitt seg som Sampdoria-trener etter nesten to sesonger i klubben der han etter hvert dyrket Thorsby som sin mest betrodde soldat på banen.

Denne sesongen har nordmannen vunnet aller flest hodedueller i hele Serie A og lagt ned nest flest kilometer – kun slått av Inters Marcelo Brozovic.

– De siste to årene har han vært helt avgjørende for meg, sier Thorsby til VG om Ranieri.

– Han tok meg inn da det så veldig mørkt ut på høsten for to år siden, fortsetter mannen som har blitt italiensk i kroppsspråket:

Thorsby var helt ute i kulden det siste halvåret i Heerenveen – og spilte ikke et eneste minutt på de første ti seriekampene som Sampdoria-spiller. Så kom Ranieri inn.

– Siden har det bare gått oppover. Det har vært en utrolig fin reise. Jeg har lært utrolig mye. Han er en utrolig bra mann for det første, og en utrolig fin trener. Det har vært veldig bra for karrieren min. Jeg har kommet på et veldig bra sted og er veldig takknemlig for det, sier Thorsby og oppsummerer:

– Han har hatt den tilliten til meg som jeg har trengt for å bygge selvtilliten min.

Det er ingen tvil om at kjærligheten er gjensidig. I et intervju med VG i mars beskrev Ranieri sin norske elev som «en playmaker i livet» og «svigerfars drøm».

– Det er utrolig flotte ord. Jeg vet ikke hvor mange trenere du har i karrieren som du virkelig anerkjenner så mye som person, men Ranieri er en av de få jeg har truffet som er et forbilde også som menneske. Det tror jeg de fleste spillerne som har hatt ham, kan skrive under på. Å høre noe sånt fra ham er stort, sier Thorsby.

Nå er han på plass i Marbella for å avslutte en maratonsesong der han har 2763 minutter i beltet før treningskampene mot Luxemburg (onsdag) og Hellas (søndag).

Motstanden skremmer neppe mannen som ved to anledninger har målt krefter med Cristiano Ronaldo denne sesongen.

– Han er en fantastisk spiller. Vi møter gode spillere hver helg, men han er en av de store som det virkelig er spesielt å spille mot. Det virker litt surrealistisk, sier Thorsby.

På spørsmål om han hadde noe direkte kontakt med den portugisiske superstjernen, svarer han:

– Han var litt sur da jeg tok fra ham ballen den ene gangen. Det var en takling jeg hadde i den første kampen der han var irritert. Det var misnøye.

Serie A-suksessen har gjort Thorsby til en ettertraktet mann. Italienske medier har koblet ham til både Napoli, Lazio og Atalanta den siste tiden.

– Vi får se. Alt er mulig. Nå er det en spesiell sommer. Ingen vet helt hvordan klubbene står økonomisk. Det er en spesiell overgangssommer sånn sett. Så får vi se hva som skjer, vi får en ny trener etter hvert, det er mye som kan skje i løpet av sommeren, svarer Thorsby.