1 av 55 Uefa-land har ikke fått lov til å spille hjemmekamper i år. Det er Norge.

Norge er det eneste landet i Europa der koronarestriksjoner hindrer herrelandslaget å spille hjemmekamper. Det må være lov å stille spørsmål ved vurderingen, mener Ståle Solbakken.

Norge spiller hjemmekamper i Málaga for tiden. Her er Erling Braut Haaland i aksjon i «hjemmekampen» mot Tyrkia i mars. Foto: Fermin Rodriguez, AP

1. juni 2021 09:31 Sist oppdatert nå nettopp

Norge spiller mot Luxembourg (onsdag 19.00) og Hellas (søndag 19.00) denne uken

Begge er hjemmekamper, men de spilles i Spania

Norges herrelandslag er det eneste i Europa som ikke har fått lov til å spille hjemmekamper i år

«Det kan hende vi taper 0–5 i Oslo. Eh ... jeg mener Málaga», sa en sjef i Luxembourgs fotballforbund nylig til Aftenposten.

Det er lett å forsnakke seg.

Men Norges nye hjemmebane i fotball er altså i Málaga. Sånn var det i mars, og sånn er det når Norge skal spille mot Luxembourg og Hellas denne uken.

Grunnen er naturligvis myndighetenes koronaregler.

Det norske herrelandslaget er faktisk i en unik situasjon i Europa. Det viser Aftenpostens gjennomgang:

Det er 55 medlemsland i Det europeiske fotballforbundet (Uefa). Kun to av disse landslagene har ikke spilt hjemmekamp i eget land i år: Norge og Island.

Dette kartet viser Europa. Det er flere land i Uefa, som Israel, Russland og Armenia. Alle landene som ikke er vist, har også spilt hjemmekamper i 2021.

Dette sier Solbakken

I mars spilte ikke Island på grunn av været i landet på den tiden av året. I juni har de selv valgt å spille bortekamper. Altså har de egentlig fått lov til å spille hjemmekamper i Reykjavik. «Det handler om fotballårsaker, ikke på grunn av koronarestriksjoner», opplyser det islandske fotballforbundet.

Dermed gjenstår kun Norge. Her har regjeringens innreiseregler gjort det umulig for landslag å reise til Norge og spille bortekamper, uten å måtte sitte i karantene. Dermed må Norge reise ut.

– Sånn er det. Vi må respektere at regjeringen, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har en veldig vanskelig oppgave i denne pandemien, sier landslagstrener Ståle Solbakken.

– Men det må heller ikke bli sånn at vi ikke kan stille de vanskelige spørsmålene, at vi ikke kan synse, at vi ikke kan mene og at vi bare trekker oss tilbake, fortsetter han.

Slik svarer myndighetene

Mange landskamper er blitt gjennomført i Europa i år, om enn foran tomme tribuner. Ofte har landenes korona-regler tillatt det. Andre steder er det gjort unntak.

Men hva er det Norge har skjønt, som ikke de andre landene har skjønt?

Det var et av tre spørsmål vi stilte til Helsedepartementet om denne artikkelen. Vi fikk et samlet svar tilbake.

Der argumenteres det med at importsmitte og nye varianter av viruset er «den største trusselen for videre gjenåpning av landet».

Vi spurte også om departementets syn på at smitterisikoen flyttes over på Spania.

– Hvilke innreiseregler andre land har, og hvilken importsmitterisiko de aksepterer, er ikke noe vi legger oss opp i, står det i svaret fra statssekretær Saliba Andreas Korunc.

– Vil være helt trygge

Denne uken spiller dermed Norge årets andre og tredje hjemmekamp i Spania.

Men hva tenker Spanias myndigheter om importsmitterisikoen?

– Spania åpner for kamper, som de det norske landslaget skal spille, med maksimal helsesikkerhet. Både spillerne i denne delegasjonen og innbyggerne i Spania vil være helt trygge, sier José Luis Bajo Benayas i det spanske departementet for sport og kultur.

Han legger også til at Spania har fått ros fra WHO for trygg gjennomføring av sportsarrangementer under pandemien.