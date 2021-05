Villarreal senket Manchester United og Solskjær etter utrolig straffedrama: Vant Europa League

(Villarreal – Manchester United 1–1, 12–11 etter straffesparkkonkurranse) Etter 21 straffemål på rad i straffesparkkonkurransen, kom bommen fra Manchester United-keeper David de Gea og sørget for at Manchester Uniteds titteltørke fortsetter.

Europa League-finalen ble avgjort med en nesten uvirkelig straffesparkkonkurranse. De ti første spillerne for hvert lag scoret alle på straffene og dermed måtte keeperne i aksjon.

Villarreal-keeper Gerónimo Rulli var selv sikker fra straffemerket og reddet også straffen fra David de Gea. Dermed vant Villarreal Europa League.

– Det er en jevn kamp. Vi har mer ballbesittelse, men vi skaper ikke nok store sjanser til å fortjene å vinne kampen. Vi fortjener ikke å tape kampen heller. De har ett skudd på mål. Det er skuffende at det går inn. På straffer kan alt skje, sier Ole Gunnar Solskjær til TV 2 etter kampen.

Det er andre gang en Europa League-finale (siden 2009/10) gikk til straffesparkkonkurranse, hvor Villarreal-manager Unai Emery vant den første med Sevilla i 2014.

– Lille Villarreal vinner Europa League-finalen, den første i klubbens historie. Etter tidenes mest dramatiske straffesparkkonkurranse, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker etter at avgjørelsen falt.

– Det var en ekstremt dramatisk straffekonk. Jeg har nesten ikke sett maken, var dommen fra TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Jeg er så glad på klubbens vegne. Vi har ikke vunnet noe, så nå kan vi dra hjem med en flott tittel, sier Villarreals Étienne Capoue i et intervju vist på TV 2.

Med seieren er også Villarreal klar for Champions League-spill neste sesong.

VANT: Villarreal-spillerne jubler etter at seieren var et faktum. Foto: ADAM WARZAWA / Reuters

Det har blitt semifinaletap på semifinaletap for Manchester United de siste sesongene, men i sesongens Europa League lyktes det endelig for Ole Gunnar Solskjærs menn å ta seg helt til en finale.

For Ole Gunnar Solskjær var også finalen i Gdansk lagt til en helt spesiell dag. 26. mai i 1999 hadde han sin kanskje største dag som fotballspiller da han scoret det avgjørende målet i Champions League-finalen mot Bayern München på overtid. 22 år senere ble det imidlertid ikke en ny jubeldag for Solskjær.

Villarreal sikret på side klubbens største trofé. Tidligere har den spanske klubben kun vunnet Intertoto-cupen to ganger og serien på fjerde nivå i Spania én gang.

Villarreal-manager Unai Emery hadde på sin side allerede vunnet Europa League tre ganger tidligere med Sevilla og er nå den eneste manageren som har vunnet UEFA-cupen/Europa League fire ganger som manager.

9500 tilskuere fikk komme inn på arenaen i Gdansk og fikk se Manchester United styre fra start, men det var Villarreal som satte inn kampens første scoring like før halvtimen var spilt. Formspissen Gerard Moreno løp seg fri på en dødball og fra seks meter styrte han ballen forbi David de Gea, Morenos 30. scoring for sesongen.

fullskjerm neste AVGJØRELSEN: David de Gea klarte ikke å overliste keeperkollega Gerónimo Rulli. De Gea hadde ikke reddet en straffe siden 2016 og reddet heller ingen onsdag kveld. 1 av 8 Foto: KACPER PEMPEL / Reuters

Dermed endte det ikke 0–0, som det har gjort i de fire tidligere kampene mellom lagene. For Manchester United var nok også savnet etter kaptein Harry Maguire, som startet onsdagens finale på benken, merkbart der Moreno snek seg mellom de to midtstopperne Eric Bailly og Victor Lindelöf på scoringen.

I den andre omgangen ropte Manchester United på straffe seks minutter i omgangen da Mason Greenwood gikk i bakken inne i feltet. VAR ble også koblet inn for å sjekke situasjonen, men spillet ble til slutt vinket videre.

VAR ble også koblet inn etter at Edinson Cavani satte ballen i mål etter flipperspill i kjølvannet av et hjørnespark to minutter senere, men vurderingen ble til slutt at Cavani akkurat holdt seg på riktig side og dermed 1–1.

TAP: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United tapte Europa League-finalen. Foto: Adam Warszawa / POOL / EPA POOL

Manchester United styrte resten av omgangen, men fikk ikke den avgjørende scoringen og dermed ble det ekstraomganger. Der var Villarreal klart best og var nærmest en scoring, men det ble ingen scoringer og kampen skulle med det avgjøres ved en straffesparkkonkurranse, hvor Villarreal gikk seirende ut.