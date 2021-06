Takk for kampen, nå kan festen starte Danmark!

OM FOTBALL: Sverge er videre. Danmark er videre. Hilsen hjemmesitter fra Norge.

Mikkel Damsgaard sendte Danmark i ledelsen med en praktscoring. Foto: WOLFGANG RATTAY, REUTERS

21. juni 2021 22:49 Sist oppdatert nå nettopp

Russland-Danmark 1–4

Det sies at dramatiske sportskvelder forkorter livet.

Mandag kveld var av den sorten, for det ble en emosjonell berg og dalbane for alle dem som er glade i dansk fotball.

Det som startet med løskrutt, endte med dansk dynamitt.

Først var de ute. Så kanskje videre. Deretter videre. Ikke videre likevel, kanskje.

Men da sluttsignalet lød, etter en av nordisk fotballs største festkvelder noensinne, var det klart.

Russland 1. Danmark 4.

Danskene var videre i EM, og etter den siste tids hendelser føles det både helt riktig og fortjent at Danmark får være med videre. Vi unner dem dette.

Kveldens andre store nordiske vinner: Sverige, som uansett utfall onsdag kveld minst går videre som gruppetreer.

Finland? De er ute. Adjø!

Parken var igjen o omkranset av 25.000 feststemte supportere. Foto: Jonathan Nackstrand, AFP

Oppgjørets time

Samme danske lag som sist. Samme gåsehudstemning blant de 25.000 i Parken som sist.

Men ikke samme intensitet, trøkk og energi som sist.

For etter dramatiske og følsomme dager i starten av EM, var det oppgjørets time i EM-gruppe B.

Danmark måtte slå Russland for å avansere. Med «riktig» resultat i den andre kampen mellom Belgia og Finland ville Danmark være videre som gruppetoer.

Men danskene hadde også en ekstrasjanse: Med stor nok seier over Russland kunne tre poeng og positiv målforskjell holde til å bli blant de fire beste gruppetreerne, som også får lov å være videre med på festen.

Alt dette hang nok over de danske spillerne. De var preget, fordi det var så mye på spill.

Danskene løsnet ikke et skudd før det var spilt knapt en halvtime. Russland derimot ville ingenting. Ett poeng var nok for dem, derfor gjorde de også alt de kunne for å dra ned tempoet.

Så glad ble Mikkel Damsgaard etter det praktfulle 1–0-målet. Foto: WOLFGANG RATTAY, REUTERS

Dynamitt fra Damsgaard

«Det er ikke dansk dynamitt, det er dansk løskrutt», noterte vi etter 37 minutter.

Ett minutt senere: Mikkel Damsgaard. Bang! Rett i vinkelen fra nesten 25 meter.

Det var dansk dynamitt. Og da tok det helt fyr i lurvelevenet i dansk fotballs storstue i København.

Kom så drenge!

Men fortsatt holdt Finland motstander Belgia til målløst ved pause.

Danskene måtte derfor gå for enda et par mål for å styrke posisjonen på «treertabellen», de kunne ikke gamble på at verdensener Belgia ville gjøre jobben mot våre finske naboer.

Samtidig passet disse resultatene Sverige perfekt, for da ville deres fire poeng uansett være nok til å være blant de beste gruppetreerne – uavhengig av resultat mot Polen onsdag.

Nytt mål etter russisk tabbe

Men Danmark måtte gjøre jobben selv, altså score de målene som trengtes både til plan A (gruppetoer) og plan B (gruppetreer)

Snaut kvarteret ut i den andre omgang fikk de hjelp fra uventet hold, fra Russland.

Roman Zobnin skulle slå ballen tilbake til keeper, men så ikke at Danmarks Yussuf Poulsen var på vei tilbake etter avsluttet angrep. Det var alle feilpasningers mor. Det var som å se Jesper Olsen mot Spania i VMs åttendedelsfinale i 1986, for dem som husker det.

Ballen havnet rett i føttene til Poulsen, som lett kunne sette ballen i mål.

Dansk jubel etter avansementet. Foto: Martin Meissner, AP

VAR-annulering og stillhet

Samtidig kom meldingene om at Belgia hadde tatt ledelsen over Finland og et enormt jubelbrøl runget over Parken. Danskene var videre.

Men ett minutt senere, midtveis i andre omgang, ble jubel først til piping. Så stillhet.

VAR hadde tatt fra Belgia ledermålet mot Finland, de var like langt.

Samtidig fikk Russland straffe. 1–2, ny spenning og Danmark var tilbake som gruppetreer.

Men dramaet sluttet selvfølgelig ikke der.

Belgia tok ledelsen etter finsk selvmål. Drøyt ti minutter før slutt traff Andreas Christensen klokkerent fra 25 meter og sendte Danmark i 3–1-ledelse.

Minutter etter økte Joakim Maehle til 4–1. Da var det bort med XL-ark og teorier om hvor mange mål som skulle til for å avansere.

Danmark var virkelig videre og kunne feire som kveldens første og største seierherrer.

Resten av natten tok restaurantnæringen seg av. De var kveldens andre store vinnere.