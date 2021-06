Hevder store internasjonale klubber følger med på Åsanes unge juvel

Selv prøver dagens beste Åsane-spiller å ikke tenke så mye på akkurat det.

Joel Mvuka ble kåret til dagens beste på Myrdal stadion. Foto: Tor Høvik

– Jeg følte det gikk ganske bra for meg. I dag synes jeg at jeg var god, sier Joel Mvuka etter 2–2 mot Sandnes Ulf tirsdag kveld.

18-åringen var nest sist på ballen ved begge Åsane-scoringene. I tillegg til to målgivende var han aktiv på kanten gjennom hele kampen, med dribleraid og mange stikkere i bakrom.

Publikum kåret ham til banens beste.

– Det er helt rått det han leverer. Sånn som den stikkeren til Herrem, har jeg knapt sett i norsk toppfotball. Han har et repertoar som er helt sinnssykt, sier trener Morten Røssland.

Fakta Åsane – Sandnes Ulf 2–2 (1–2) OBOS-ligaen, 7. serierunde, Myrdal stadion. Mål: 1–0 Didrik Fredriksen (25), 1–1 Mathias Bringaker (27), 1–2 Mathias Bringaker (41), 2–2 Stian Nygard (58). Gule kort: Michael Baidoon (Sandnes Ulf), Jørgen Øveraas Olsen (Sandnes Ulf), Mathias Bringaker (Sandnes Ulf). Åsane (4–2–3-1): Mark Jensen (Thomas Hille, 46) – Erlend Hellevik Larsen, Sindre Austevoll, Eirik Wollen Steen, Ryan Doghman (Martin Ueland, 70) – Simen Lassen, Didrik Fredriksen – Stian Nygard, Håkon Lorentzen, Joel Mvuka – Geir Andre Herrem (Bjarte Haugsdal, 63) Vis mer

Joel Mvuka hadde målgivende på begge Åsane-scoringene. Foto: Tor Høvik

Internasjonal interesse

– Hvor lenge er Mvuka Åsane-spiller?

– Det er litt klisjé, men vi er glade for hver kamp han spiller for Åsane. Det er så store internasjonale klubber som følger med på ham, at han forsvinner fra Åsane, sier Røssland.

– Er det konkret interesse fra disse klubbene?

– Vi har en plan. Vi får henvendelser på Joel ukentlig, for å si det sånn.

Røssland er klar på at det ennå er for tidlig for spilleren han kaller en «uslepen diamant». Mvuka var ute hele forrige sesong med en hjertefeil som man først trodde var enden på fotballkarrieren.

– Det som er viktig for Joel er å få kamper og stabilitet. Han vingler for mye i prestasjonene. Bunnivået er fortsatt for lavt til at han kan gå herfra ennå. Han må fortsette å jobbe med valg og struktur, men repertoaret og ferdighetene er mer enn gode nok allerede.

Det er en analyse Mvuka sier seg enig i. I forkant av kampen mot Sandnes Ulf hadde laget, ifølge trener Røssland, jobbet spesielt med kantene.

– Jeg prøver å jobbe med å komme meg i flere gode posisjoner, sånn at jeg kan true forsvaret, sier Mvuka, som mener treningsuken i forkant kom godt med i denne kampen.

– Får se hva som skjer i sommer

Daglig leder Gorm Natlandsmyr sier det ennå ikke er noen bud eller formelle henvendelser på Mvuka.

– Det er åpenbart vår juvel. Vi er forberedt på at hvis han spiller som i dag, vil interessen ta seg opp.

Ved en eventuell overgang, kan Natlandsmyr avsløre så mye som at det i så fall ville kostet langt mer enn de andre spillerne klubben har solgt det siste året.

– Det er fordi han både er ung og har en lang avtale. Vi får se, vi har lyst til å ha han en stund til. Vi får se hva de neste kampene og sommervinduet bringer.

Felt av slurv bakover

Kampen som Mvuka strålte i, startet uten de aller største sjansene. Åsane hadde mye ball og styrte det meste av banespillet i starten.

Etter 23 minutter kom kampens første store sjanse, da bare en sterk redning av Ulf-keeper Aslak Falch hindret Lorentzen i å sende Åsane i ledelsen.

Like etterpå kom det første målet. Didrik Fredriksen, som fikk sin andre kamp fra start denne sesongen, klinket inn en corner fra Mvuka og i mål. 1–0 til Åsane.

Om angrepsspillet til Åsane tidvis var en fryd å se på tirsdag, var det noe av det motsatte bakover ved Sandnes Ulfs scoringer.

Minuttet etter at Fredriksen sendte Åsane i ledelsen, fanget Sandnes Ulfs Mathias Bringaker en horribel tversoverpasning, og satte ballen i mål. Under kvarteret etterpå sto det 1–2 etter en ny, stygg forsvarsfeil fra Åsane.

Sandnes Ulfs Mathias Bringaker hadde en god dag på jobben og puttet to mot Åsane. Foto: Tor Hovik

– Spillemessig er vi kjempedominant. Det er fryktelig at vi ikke går til pause med tre–fire mål mot null. Med vår spillestil er vi innforstått med at vi får noen tåpelige mål imot. Det må vi leve med, men helst når de setter press på oss og utforer oss. Det er dumt å nærmest score selvmål, sier Røssland.

Etter pause fortsatte Sandnes Ulf å presse, men Åsane tok seg gradvis inn i kampen igjen. Utlikningen kom da 2002-modell Mvuka sendte motspillerne i pølsebuen med fintene sine, før han stakk en flott ball gjennom til Nygard.

Han gjorde ingen feil, dro seg innover i banen og sendte ballen nydelig i lengste.

– Det er et klasseangrep og en klasseavslutning, sier trener Røssland, som mener de to kantene var dagens beste spillere.

Flere mål ble det ikke. Det endte med 2–2 foran 500 tilskuere på Myrdal stadion.