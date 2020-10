Ble ikke straffet for homohets. Her er dommerens forklaring.

Dommer Tom Harald Hagen sier han ikke fikk med seg Flamur Kastratis ordbruk.

Dag-Eilev Fagermo og Flamur Kastrati tar hverandre i hånden under kampen mellom Vålerenga og Kristiansund søndag. Stemningen var langt fra god mellom dem underveis i oppgjøret. Foto: NTB

Etter 22. runde av Eliteserien er den store snakkisen to ord:

«Jævla soper!», ropte Kristiansund-spiller Flamur Kastrati til Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo.

Ordene ble fanget opp i TV-sendingen og vekker nå sterke reaksjoner.

Gjert Moldestad har i en årrekke jobbet for å bekjempe homohets i norsk fotball. Han reagerer på at Kastrati ble på banen helt til han ble byttet ut etter en drøy time.

– Han skulle hatt rødt kort og burde aldri fått spille andre omgang, sier Moldestad.

Flamur Kastrati får massiv kritikk etter å ha kalt motstanderens trener «jævla soper». Kastrati bekreftet selv utspillet i pausen overfor Eurosport. Foto: NTB

Dommerens forklaring

Fra 2017-sesongen slo nemlig Norges Fotballforbund ettertrykkelig og konkret fast at hets knyttet til seksuell legning skulle føre til rødt kort.

Flere i sosiale medier reagerte på at Kastrati fikk tilsnakk, men altså ikke noe kort, etter hendelsen. Det har en naturlig forklaring, påpeker dommer Tom Harald Hagen.

– Ingen i dommerteamet fanget opp hva som ble sagt, men vi oppfattet at det var en disputt mellom spiller og benken. Derfor var samtalen med spiller av proaktiv karakter for resten av kampen, mens andre i teamet gjorde det samme med benken, skriver Hagen i en tekstmelding søndag kveld.

I pauseintervjuet med Eurosport bekreftet Kastrati at han brukte ordet «soper». Siden det har hverken Kastrati eller andre KBK-spillere kommentert episoden.

Dommer Tom Harald Hagen fikk ikke med seg at Flamur Kastrati ropte «jævla soper» i kampen mot Vålerenga. Foto: NTB

NFF: – Dette er ikke greit

Kommunikasjonsdirektør i Norges Fotballforbund Gro Tvedt Anderssen kommenterer saken slik:

– Dette er ikke greit. Det er på generelt grunnlag nulltoleranse for alle former for diskriminering i norsk fotball. Videre prosedyre er at partene først blir bedt om å avgi forklaringer, så vil saken havne på påtalenemndas bord, sier kommunikasjonsdirektør i Norges Fotballforbund Gro Tvedt Anderssen.

Hva slags straff kan Kastrati vente seg?

– Vi avventer dommerens rapport og vurderer videre hva som skjer i morgen.

Kristiansund BK skriver i en pressemelding at hendelsen «vil få konsekvenser» for Kastrati.

Håper på reaksjoner

Inge Alexander Gjestvang - leder i FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold - har ingen konkrete ønsker om straff.

– Jeg har ikke inngående kjennskap til retningslinjene til klubben og NFF, men jeg håper det kommer reaksjoner som signaliserer at dette ikke er greit, sier han og får støtte av Moldestad:

– Det er opp til NFF å vurdere straffen, men det må likestilles med annen form for hets og diskriminering, som rasisme.

Moldestad legger til:

– Konsekvensen av dette kan være at noen i og rundt klubben, som er unge og spiller fotball og vet at de liker noen av samme kjønn, blir usikre på om de er velkomne.

Raja reagerer

Idretts- og likestillingsminister Abid Raja har også reagert på søndagens kontrovers.

– Min oppfordring som likestillingsminister er at voksne mennesker skal være sin språkbruk bevisst. Selv det i likestilte landet Norge er det mange skeive som utsettes for skjellord og diskriminering. Fotball som nordmenn flest er glad i har et særskilt ansvar, skriver Raja til NTB.

Abid Raja kaller Flamur Kastratis ordbruk for «uakseptabel». Foto: Vidar Ruud

– Betegnelser som «jævla soper» er derfor uakseptabel ordbruk all den tid vi vet at skeive utsettes for hat og diskriminering i samfunnet, og vi vet at mange har det ekstra tøft på idrettsarenaen på grunn av sin legning og seksuelle orientering. Vi vet også mange skjuler sin skeive orientering, skriver Raja.