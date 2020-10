Vebjørn Hoff om AaFKs helsvarte sesong: − Trist å se når kompiser sliter

Alle sympatier og historie var tilsidesatt da Vebjørn Hoff var med å sette nok en spiker i nedrykkskista for AaFK, med 3-0-seieren for Odd. Men etter kampen erkjente han at han føler med tidligere lagkompiser og klubben han forlot før sesongen 2018.

Nå nettopp

− Det er flere spillere i AaFK som jeg spilte med da jeg var der, og det er trasig å se når kompiser sliter som de gjør i AaFK. Situasjonen er lik den vi opplevde den høsten jeg forlot AaFK, så jeg vet hvordan de har det. Jeg føler virkelig med dem, og med klubben i den situasjonen de er i, sier Vebjørn Hoff.

Og situasjonen er virkelig helsvart for de oransje. Etter 0–3-tapet for Odd står de fortsatt med skarve sju poeng etter 22 spilte kamper. Ni kamper på rad med tap er det nå, og laget har sluppet inn hele 64 mål på sine 22 kampene. Det gir et snitt på neste tre baklengs per kamp. Ikke en eneste gang har de hold nullen i årets sesong.