Landslagsgutta gledet seg over utsatt Glimt-feiring: – Helt perfekt

BODØ/GARDERMOEN (VG) Bodø/Glimt drømte om å feire seriegull på hjemmebane søndag kveld. Med landslagspause var timingen også optimal for å kunne feire litt, men ikke for Patrick Berg (22) og Marius Lode (27).

DRAR SØROVER: Marius Lode og Patrick Berg (t.h.) på flyplassen i Bodø, på vei til Oslo og samling med fotballandslaget. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

9. nov. 2020 13:58 Sist oppdatert 10 minutter siden

– Det var helt egentlig helt perfekt, flirte Patrick Berg etter kampen.

Glimts midtbaneanker visste at det ventet et formiddagsfly som skulle frakte ham fra Bodø til landslagssamlingen Oslo. Etter kampen fikk han også beskjed om at lagkameraten Marius Lode var tatt ut på landslaget.

– Det hadde vært veldig spesielt å komme rett fra en gullfeiring for å være med på sin første samling. Det var litt hell i uhell da det først ble som det ble, sier Marius Lode mens han venter på bagasjen på Gardermoen.

Les også «Kåre-tabellen»: Brann er nest dårligst i Eliteserien under Ingebrigtsen

Patrick Berg ble byttet ut på stillingen 4–0. Da gjenstod det bare 13 minutter av ordinær tid, men lagkameratene pyntet ytterligere på resultatet. Det er kun andre gangen denne sesongen at han blir tatt av banen, men i det hustrige ruskeværet på Aspmyra, klaget han ikke over å bli tatt av.

Tredje landslagsspiller

Fra garderoben fikk han med seg at Molde utlignet til 2–2 i det 89. spilleminutt. Et Molde-tap ville sikret gullet, mens uavgjort utsatte gullfesten.

– Arrangementansvarlig Ørjan Heldal var på vei inn med noen kasser med noen «godsaker», men måtte nesten snu i døren da han hørte at det ble 2–2. Det ble som det ble, og jeg lever veldig fint med det, sier Berg.

Han synes det forteller mye om Bodø/Glimt at Marius Lode blir den tredje spilleren fra klubben som får sjansen på landslaget denne sesongen. Med to landslagssamlinger på CVen kan han også gi noen gode råd til reisekameraten.

– Jeg har fått med meg en pakkeliste i hvert fall. Jeg har fått med meg boksere, toalettmappe og fotballsko, så da er jeg «good», sier Lode.

Les også Lewis (20) om meldingene etter Arsenal-overgangen: – Viser at det er muligheter for alle

Mens Patrick Berg kan plukke med seg en koffert dekorert med landslagets logo og initialene «P.B.», har Marius Lode fremdeles Diadora-bag fra Bodø/Glimt.

– Jeg har vært litt nervøs for om det skulle være noe sånne førstereis-greier, men nå har jeg heldigvis en jeg kan spørre om sånt. Jeg har fått forsikret meg om at det ikke er det, legger han til.

Det er ikke uvanlig at nye spillere må fremføre en sang eller liknende når de er nye på laget.

previous





fullscreen next PÅ FARTEN: Marius Lode og Patrick Berg hadde nok en bedre følelse enn Aalesund-spillerne som mellomlandet i Oslo. 1 av 2 Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Måtte blitt Backstreet Boys

Berg har spilt på samtlige aldersbestemte landslag, men venter fremdeles på sine første minutter på A-landslaget.

– Det er visst en tale hvis man debuterer. Vi har ikke planlagt noe. Det får vi ta på sparket.

Marius Lode blir nå gjenforent med sin gamle Bryne-kompis Erling Braut Haaland, som selv leverte en sterk fremføring for lagkameratene i Borussia Dortmund i sin første sommeroppkjøring med klubben.

– Han bydde veldig på seg selv der. Jeg måtte vel i så fall dratt frem en Backstreet Boys-låt fra en kabaret-forestilling jeg hadde for mange år siden, ler Lode.