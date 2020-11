Vikings styreleder: – Jeg trekker meg ikke

Thor Steinar Sandvik beskriver de siste dagene som «helt jævlige». Men han har ingen planer om å tre til side.

Thor Steinar Sandvik har havnet i skuddlinjen etter at Aftenbladet serverte nyheten om at Bjarne Berntsen er ferdig i Viking etter sesongen. Stig Nilssen

18 minutter siden

Det har stormet rundt Viking og spesielt styret og styreleder Thor Steinar Sandvik i Viking Fotball AS etter at Aftenbladet torsdag fortalte at Bjarne Berntsen er ferdig i klubben etter sesongen.

Sandvik beskriver de siste dagene slik: