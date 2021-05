Branns nødløsning gikk i vasken: Bråtveit blir i Nederland

BERGEN (VG) Mye lå til rette for at Per Kristian Bråtveit (25) kunne bli Brann-spiller før overgangsfristen, men til slutt satte Groningen ned foten.

– Jeg kan bekrefte at han blir i Groningen ut låneperioden, sier agent Tore Pedersen til VG.

– Vi har fått info om det, supplerer Djurgårdens sportsdirektør Bosse Andersson til VG.

Det er den svenske klubben som eier Bråtveit, men han er på utlån til nederlandske Groningen frem til 30. juni.

Andersson opplyste tidligere tirsdag ettermiddag at Bråtveit, kjent som keeperen fra nødlandslaget som spilte mot Østerrike i november, var i et møte med Groningen for å diskutere fremtiden sin.

– Jeg vet at Brann er interessert i Bråtveit, jeg vet at Bråtveit er interessert i Brann og jeg vet at vi er positive til å finne en løsning med Brann. Det er Groningen som er spørsmålet, sa Andersson til VG.

– Hvor stor anslår du at sjansen er for at Groningen lar ham gå?

– Jeg tror det kan gå fint, men de har noen ganske viktige kamper igjen, så det spørs om de vil risikere at det skjer noe med keeperne deres. Det er 50/50 i min verden, sa han.

Nå er det altså klart at det ikke blir noe av.

Nettavisen var først ute med å erfare at Brann jobbet med å signere Bråtveit.

Brann har fra før tre keepere i troppen. I 1–3-tapet mot Viking i første serierunde var det den 38 år gamle veteranen Håkon Opdal som stod i mål.

Brann har i tillegg Eirik Holmen Johansen og Markus Olsen Pettersen i stallen.