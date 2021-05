TIL på spissjakt i kveld: – Har dere noen gode tips?

Runar Espejords skade gjør at TIL vurderer ny spiss før overgangsvinduet stenger. Men trolig ender det med at klubben må gå for interne løsninger.

Gaute Helstrup etter onsdagens trening. Foto: Tobias Stein Eilertsen

Nå nettopp

Etter kun halvtimen spilt mot Glimt i serieåpningen søndag, måtte Runar Espejord gi seg med hamstringsskade. MR-bilder viser at holder TIL-spissen ute i fire uker og dermed i hvert fall mister lagets fem neste kamper.

Det gir grunn til hodebry for TIL, som kun har én rendyrket spiss igjen i stallen i nigerianske Ebiye Moses.