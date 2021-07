Boris Johnson lover utestengelser for rasistiske meldinger: – Ingen unntak

Rasismedebatten har preget fotballen i kjølvannet av fotball-EM. Nå lover Boris Johnson et strengere regelverk for å utestenge fans som skriver rasistiske meldinger.

VIL TA GREP: Boris Johnson lover strengere straffer for rasistisk hets. Foto: Mike Egerton / PA

14. juli 2021 13:53 Sist oppdatert nå nettopp

I en spørretime onsdag ble Storbritannias statsminister Boris Johnson stilt til veggs om hva han gjør for å forhindre rasistiske kommentarer på sosiale medier. Etter EM-finalen, hvor England tapte etter straffebom fra Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka, har Johnson, prins William og flere andre rykket ut i avsky over meldingene som har blitt publisert i kommentarfeltene til spillerne.

Nå lover også Johnson endring og sier at de er i ferd med å ta de første skrittene for å endre på regelverket for å utestenge fotballsupportere.

– Så hvis du er skyldig i å komme med rasehets mot spillere på sosiale medier, så skal du ikke få muligheten til å dra på kamp. Ingen forbehold, ingen unntak og ingen unnskyldninger, sier Johnson.

Statsministeren ble selv kritisert av Keir Starmer, Labours partileder, for å gi rasisme grønt lys. Starmer mener Johnson har havnet på feil side i en «kulturkrig».

Johnson forteller at han også har vært i kontakt med de store sosiale medier-plattformene, som Facebook, Instagram, Twitter og TikTok.

– Med mindre de får rasisme og hat vekk fra deres plattformer, så vil de få bøter opp mot ti prosent av deres globale inntekter hvis ikke. Vi vet alle at de har teknologien til å stoppe det, sier Johnson.

Akkurat det er ikke Starmer imponert over.

– Jeg er ikke sikker på at en 15 minutter lang samtale i et hageselskap er det som skal til for å få fortgang, sier han.

En underskriftskampanje som tar til orde for utestengelse for dem som gjør seg skyldige i rasistisk hets, passerte onsdag én million underskrifter.

Målet med underskriftskampanjen var å få Englands fotballforbund og den britiske regjeringen til å samarbeide om å utestenge alle som har gjort seg skyldige i rasistisk hets, fra alle fotballkamper i England på livstid.

Personene bak kampanjen heter Shaista, Amna og Huda og kaller seg «The Three Hijabis». De skriver at de er stolte over det engelske lagets respons på rasismen, og at det er på tide at også politikerne gjør det de kan for å bidra til en endring.