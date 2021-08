Sjekk hvem RBK, Ranheim og Nardo møter i cupen

Det er tre trønderske lag igjen i NM. Torsdag ble 3. runde trukket.

Emil Konradsen Ceïde herjet mot Even Rønningsbakk og Orkla i 2. runde. Nå er 3. runde trukket for RBK, Ranheim og Nardo.

10 minutter siden

Det blir en tøff bortekamp for Rosenborg i cupens 3. runde: Åge Hareide og co ble nemlig trukket mot Viking, i en kamp som skal spilles i Stavanger.

Ranheim skal på sin side opp mot divisjonskollega Aalesund. Det oppgjøret spilles i fjæra.

Mens Nardo, som på imponerende vis slo Stjørdals Blink 3–0 i 2. runde, møter Arendal i Nissekollen. Begge klubbene holder til i 2. divisjon.

Kampene spilles 22. eller 23. september.

Trekning - ikke oppsett

For første gang trekkes 3. runde, i stedet for at NFF lager kampoppsettet selv.

Dermed risikerte altså eliteserieklubbene å møtes tidligere enn antatt, slik tilfellet ble for Rosenborg.

Den store askeladden i NM så langt er imidlertid ikke trøndersk. Det er 4. divisjonsklubben Harstad, som er eneste klubb under de tre øverste divisjonene som er i 3. runde.

De trakk Brann i 3. runde.

NB! Kvinnens 2. runde er også klar. Her møter vinneren av Nardo og Byåsen RBK Kvinner, mens KIL/Hemne tar imot Molde. I 2. runde er det ikke trekning, men kampene settes opp av NFF.