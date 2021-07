Ser frem til å legge på seg 10 kg

TOKYO (Aftenposten): OL-deltagerne Kristoffer Brun og Are Strandli er blant få som ønsker å øke betydelig i vekt.

Are Strandli (t.v.) og Kristoffer Brun var lettvektere også i Rio-OL. Da ble det bronse.

33-år gamle Brun fra Bergen og hans makker Are Strandli (32) fra Stavanger kommer til å starte spisingen så fort OL-innsatsen er over. Da har samarbeidet deres kommet til veis ende. Og de snakker ikke om trøstespising.

I 13 år har duoen vært i samme dobbeltsculler i lettvektsklassen, noe som er unaturlig for dem. Det har i alle år betydd at de har vært forsiktige når det gjelder inntak av mat. Brun forteller at mors ribbe og pinnekjøtt på julemiddagen er det siste skikkelig «fete» måltidet på slutten av året før han de neste månedene må ta av seg ekstra kg for å komme ned i matchvekt.

– Normalt på vinteren veier jeg 80 kg, sier bergenseren som kommer til å nå det tallet så fort han har mulighet.

Det samme gjelder Strandli, som er lei vektmaset. Også han føler seg mer hjemme i 80 pluss.

Journalistene på avstand fra Kristoffer Brun (nærmest) og Are Strandli.

70 kg for siste gang

I OL veier begge 70 kg. De kunne veid 72,5. For å være på den sikre siden, og det som passer dem best i båten, er 70 et passende tall. Men det koster å veie så lite, og Brun gleder seg til å komme i tungvekt. Han ønsker å fortsette karrieren, men da i en annen vektklasse og trolig i dobbeltfirer. Der gått Olaf Tufte ut, etter at OL er over for hans del.

Are Strandli sier takk for seg i rosporten og slipper å tenke på at han må passe inn i en lettvektsbåt.

– Jeg har potensial til å bli tung, ler 175 cm høye Brun, der han sitter på en kant et par meter unna journalistene i presserommet ute på rostadion. Paret er ferdig med dagens første treningsøkt på vannet og har trukket inn fordi det ikke finnes et eneste punkt med skygge på arenaen. Det er 32 grader utendørs og bare sol. Duoen skal svare på spørsmål fra mediene.

70 kg er begges matchvekt som lettvektsroere. De vil heller veie 80 kg.

I smittevernriktig avstand

Journalistenes mobiler blir etter tur lagt på et lite brett ved siden av dem, av en japansk hjelper med plasthansker. Opptak er satt på. Partene må ikke komme for nær hverandre.

– Hvordan har det vært å være så forsiktig med hva dere spiser i alle disse årene?

– Det har vært en plage og har hele tiden ligget i bakhodet. Samtidig har det bundet oss tett sammen. Vi har hele tiden hatt hverandre å spille på og diskutere med, sier bergenseren.

Det som har vært litt annerledes de siste par sesongene er en ekstra god oppfølging av ernæringsavdelingen i Olympiatoppen og at gullhåpene ikke har levd på «sultegrensen» hele tiden. Opplegget har gått ut på at de bare to-tre ganger i løpet av sesongen skulle innom 70 kg.

Ser frem til et normalt liv

Stavangermannen Are Strandli innrømmer at det har vært tøft å skulle pine seg ned i vekt, slik paret har gjort i alle år. Han er også, med sine 181 cm, mer tilfreds med drøye 80 kg enn med 70. Og han gleder seg til å leve et normalt liv når han legger inn årene.

Uansett skal de unngå alle fristelser i matveien den siste tiden de skal ro sammen. Begge er innstilt på at det må bli en god avslutning. Medalje er så absolutt innen rekkevidde, men det er ingen tvil om at Irland hittil i sesongen har hatt den raskeste båten.

NB. Lettvekterne ror forsøksheat i dobbeltsculler lørdag klokken 01.30. Regattaen vises på Eurosport Norge.