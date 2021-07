Hadde aldri skutt med luftrifle for fire år siden. I natt var hun millimeter fra OL-medalje.

TOKYO (Aftenposten): Tilfeldigheter førte Jeanette Hegg Duestad (22) til å prøve luftrifle. Fire år senere er hun blant verdens beste.

Jeanette Hegg Duestad vinker til publikum (de fleste ledere og deltagere fra andre nasjoner) før finaleskytingen. Det ble litt mer rusk i finalen og etter å ha vunnet kvalifiseringen.

Hun hadde ikke ett eneste skudd utenfor 10-eren. Likevel glapp pallen for OL-debutanten. I luftkonkurransen på skytebanen regnes det med desimaler. Beste resultat på et skudd er derfor 10,9. Alle skuddene satt i tieren, men hun hadde ikke desimalene på sin side.

Det ble 4. plass.

– Det er litt kjipt, det må jeg innrømme. Men jeg gjør en veldig solid jobb i dag og er veldig, veldig fornøyd. Men samtidig litt surt, var Duestads kommentar etter at det hele var over.

Gullet gikk til kinesiske Qian Yang, sølvet til russiske Anastasija Galasjina og bronsen til sveitsiske Nina Christensen. Duestad var 0,6 poeng unna bronsen.

Fakta Jeanette Hegg Duestad Alder: 22 år (født 11. januar 1999) Fra: Revetal Klubb: Nøtterø Skytterlag avd. NSF Meritter: Bronse i Em 50 meter helmatch (2021), verdensrekord 50 meter helmatch lag. 4. plass i OL 10 meter luftrifle Vis mer

– Makeløst

22-åringen hadde vunnet kvalifiseringen med ny europarekord og olympisk rekord. Det skapte selvfølgelig forventninger. Trener Espen Berg-Knutsen var imponert, selv om det ikke ble medalje.

Jeanette Hegg Duestad fotografert før OL.

– Det hun gjør i dag, er helt makeløst. Det var langt over forventningene. Vi lover ikke for mye. Det blir urettferdig og forvente medaljer fra denne unge gjengen, sa Berg-Knutsen.

Duestad hadde aldri skutt en konkurranse med luftrifle før 2017. Fire år senere var altså Jeanette Hegg Duestad bare milliter fra en OL-medalje. Det var som 18-åring på NM i 2017 at hun prøvde seg. Resultatene kom raskt.

Hun prøver å forklare den raske fremgangen på følgende måte:

– God jobbing og bra hjelp underveis har ført til at jeg har brukte lite tid på unødvendig trening. Det kan være medvirkende til at jeg har fått en slik fremgang.

Verdensrekord-skyting

Fremgangen har vært slik at verdensrekorden er blitt slått flere ganger det siste året. Ryktene gikk før OL om at hun hadde prestert noen helt ville treninger.

– Det har fungert sinnssykt bra trening de siste ukene, så jeg dro ned hit med trygghet.

Neste konkurranse for Duestad er mixed lag sammen med kjæresten Henrik Larsen. Han satt på tribunen under både kvalifisering og finale. Han innrømmet at det hadde vært tøft å se kjæresten skyte om gullet.

– Han kom bort til meg rett etter kvalifiseringen, og vi satt sammen og pratet en halvtime før finalen. Han var stolt, og nå er jeg veldig klar til å gi guttene noen tips om hvordan de skal håndtere OL-skyting, sier hun.

Beste noen gang

Og mens hovedpersonen selv var fornøyd, men litt skuffet over at medaljen glapp, så var sportssjefen i skytterforbundet vilt imponert.

Jeanette Hegg Duestad ble nummer fire i OL.

– Det er trolig den beste prestasjonen til en norsk skytter noen gang, utbasunerte sportssjef Tor Idar Aune etter kvalifiseringsseieren til Duestad.

Neste helg skal Duestad og Jenny Stene som ble nummer 19 i kvalifiseringen, skyte helmatch på 50 meter.

– Vi er jo litt sterkere i helmatch enn luft vanligvis, sier hun.

Det kan fort bety ny medaljespenning.