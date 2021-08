Leknessund etter Arctic Race-debuten:- Med skilt over hele Sør-Kvaløya med navnet mitt så henter man ut mye

Andreas Leknessund fikk en varm velkomst på hjemlige trakter.

Andreas Leknessund like etter målgang

Andreas Leknessund var det store hjemmehåpet på den første etappen i årets Arctic Race. Og 22-åringen skuffet ikke på hjemmebane. Leknessund var med hele veien inn, men klarte ikke å følge vinneren, Uno-X-rytteren Markus Hoelgaard, da han rykket mot slutten av løpet ved Kongsbakken.Det endte med en massespurt bak vinneren, og Leknessund var til slutt nummer 20 i mål.

– Han fikk en liten luke og jeg var «pinne stiv». Jeg trykket til for å følge Markus og var vel oppe i makspuls for året, men han er en hard nøtt å knekke. Jeg gjorde det jeg kunne, sier tromsøværingen like etter målgang ved Polaria.