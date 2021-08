OL-kollaps for Geir Gulliksen (61) – brøt finalen

Sprangridningsveteran Geir Gulliksen og hesten Quatro brøt OL-finalen onsdag, som følge av en rekke feil. Dermed brast medaljedrømmen for den norske ekvipasjen.

Det gikk ikke som Geir Gulliksen håpet i sprangridningsfinalen.

Gulliksen og Quatro sikret seg finalebilletten etter en nervepirrende kvalifisering tirsdag, allerede onsdag var det duket for OL-finale.

Den norske ekvipasjen, fra startnummer fem, kom seg godt i gang innledningsvis før det ballet på seg med feil. Midtveis ut i hinderløypa ble det mange riv på Gulliksen og Quatro, som til slutt valgte å bryte OL-finalen.

Dermed kan vi slå fast at det ikke blir en medaljerevansj, 13 år etter at lagbronsen glapp under Beijing-OL i 2008.

