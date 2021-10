Herjet for Tertnes i europacupkamp: – Hun har et veldig, veldig stort potensial

Det europeiske eventyret lever i beste velgående for Tertnes.

Rikke Larsen Øyerhamn scoret syv mål i søndagens europacupkamp.

Tertnes - SRB Zork Jagodina 29–26

Åsane Arena: Tertnes spilte søndag ettermiddag kvalifiseringskamp til europaligaen i Åsane Arena mot serbiske SRB Zork Jagodina.

Det endte med en tremålsseier for blåtrøyene.

Flere spillere sto frem og leverte varene. Én av dem var Rikke Larsen Øyerhamn. Kantspilleren ble lagets toppscorer med syv fulltreffere.

– Det var veldig gøy at det satt skikkelig i dag, sier Øyerhamn.

Tertnes-trener Tore Johannessen var godt fornøyd med det 21-åringen leverte. I motsetning til det hun leverte tidligere i sesongen.

– Hun begynte sesongen litt under det vi hadde forventet, men hun sto virkelig frem i dag. Hun har vært veldig bra de siste ukene, sier Johannessen.

Fakta Tertnes – SRB Zork Jagodina 29–26 (16–19) Europaligaen, 2. kvalifiseringsrunde, Åsane Arena Dommere: Svavar Petursson og Sigurdur Thrastarson Toppscorer: Rikke Larsen Øyerhamn (7) Tertnes: Josefine Gundersen Lien, Marie Liljegren, Marthe Hatløy Walde, Henrikke Hauge Kjølholdt (5), Martine Helleso Knutsen, Madeleine Hilby (3), Karoline Fantoft, Thea Skarstein-Storeng (1), Emma Holtet (3), Eva Erdal Moen, Eli Smørgrav Skogstrand, Hermine Motzfeldt Larsen (4), Rikke Øyerhamn Larsen (7), Fanny Skindlo (6), Maria Bergslien Gald Vis mer

Emma Holtet scoret tre ganger mot SRB Zork Jagodina.

– Veldig, veldig stort potensial

Kantspilleren synes kampbildet mot SRB Zork Jagodina passet henne bra.

– Jeg følte at det åpnet seg opp for meg på kanten, sier hun.

Øyerhamn scoret syv ganger og bommet bare én gang i løpet av kampen, ifølge lagets hovedtrener.

– Én ting er at hun får fine arbeidsvilkår, men hun skal også sette mulighetene i mål. Det gjorde hun virkelig i dag, sier Johannessen.

Han tror 21-åringen har en lysende fremtid foran seg.

– Hun har et veldig, veldig stort potensial som kantspiller. Hun har veldig bra spenst, fart og høyde. Hun har masse utvikling igjen, sier Tertnes-treneren.

– Hvor langt kan hun nå?

– Jeg er usikker på hvor langt hun kan nå, men jeg har veldig stor tro på henne.

– Frykter du å miste henne til en større klubb om hun fortsetter å prestere på samme nivå?

– Vi er alltid i faresonen for å miste spillere når de utvikler seg her. Jeg håper at jeg får beholde henne en stund, svarer Tore Johannessen.

Tertnes reiser til Serbia med en tremålsledelse foran returoppgjøret med SRB Zork Jagodina.

– Det er drømmen

Søndagens kamp var den første av to i andre kvalifiseringsrunde. Returoppgjøret spilles i Serbia førstkommende lørdag, 23. oktober.

Om de kommer seg videre fra oppgjøret mot det serbiske laget, venter én kvalifiseringsrunde til før et eventuelt gruppespill.

– Det hadde vært sykt gøy å få spille flere kamper i Europa! Det er det som er drømmen, sier Øyerhamn.

Johannessen forteller at spill i Europa koster klubben en del penger, men at det vil være lærerikt for spillerne.

– Det betyr minus på klubbkontoen, men det betyr mye for spillerne. Det er veldig lærerikt for dem å spille mot lag fra andre kulturer og land.

Han har stor tro på avansement til den tredje og siste kvalifiseringsrunden.

– Vi skulle gjerne hatt med oss flere mål fra dagens kamp, men de er et lag jeg tror vi kan slå på bortebane også, sier hovedtreneren.

Dersom det blir avansement for Tertnes, blir det «betydelig vanskeligere motstand», ifølge Johannessen.

– Det krever mye å komme til gruppespillet. Klarer vi det, så kan vi oss fornøyde med «e-cup» i år, sier han.