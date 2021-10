Kreftfri og VM-klar: – Målet er å ta gull

Etter 38 ulike kreftbehandlinger er Pål Virik Nilsen (46) ikke bare friskmeldt, men nå også klar for å jakte VM-gull.

VM-KLAR: Pål Virik Nilsen skal kjøre VM for australske Maritimo neste sesong.

Denne uken ble det klart at han gjør comeback i båtsporten som såkalt throttleman for Maritimo Racing i Xcat-VM de neste to årene.

Han har kjørt mer enn 40 løp sammen med australske Tom Barry-Cotter tidligere, og nå skal de igjen danne en superduo. Maritimo, som holder til i Brisbane-området, vant VM i 2019, sist mesterskapet ble arrangert.

– Det blir en stor utfordring, men det liker jeg. Etter som de er regjerende mester, er selvfølgelig målet å kopiere det og ta gull, sier Pål Virik Nilsen til VG.

Etter 38 strålebehandlinger, cellegift, operasjoner i svelget, på halsen og i den ene lungen, kunne han juble over å kunne gå tilbake til et normalt liv - selv om han selvfølgelig må sjekkes for kreft hver tredje måned i fem år fremover.

– Det lover veldig bra, sier 46-åringen fornøyd.

HJEMME I SANDEFJORD: Pål Virik Nilsen.

Sandefjord-karen ble verdensmester i 1998 og var bare et voldsomt rundkast fra å ta sitt andre VM-gull i 2017. Fem år etter skal han gjøre et nytt forsøk i 2022. «Throttleman» betyr at han har ansvaret for gassen av de to om bord.

Et lite tilbakeblikk: Diagnosen munnsvelgkreft kom som et fullstendig sjokk på den godt trente Sandefjord-karen, som skjønte at han måtte stå over slutten av 2019-sesongen – men som ellers ikke tok det så alvorlig.

Tankene gikk riktignok i ganske andre baner enn å kjøre fortere enn noen andre bortover bølgetoppene. Men ikke til døden.

Men så møtte han et par «kolleger» til blodprøvetagning. De lå et par uker lenger fram i «løypa».

– Jeg kjente dem nesten ikke igjen fra sist jeg hadde sett dem på sykehuset. Da fikk jeg skikkelig angst. De hadde nesten tatt farvel med familien. De tenkte på døden. Døden hadde ikke jeg tenkt på.

Det var da Pål Virik Nilsen sjekket hvor mange som dør av kreftarten hans. Det var tre av ti. Så det var en brukbar prognose.

Det hele startet med en liten kul på halsen. Som mannfolk flest gikk han noen måneder med den før han oppsøkte lege. Men de fant heller ikke ut av det. Det gikk tre måneder fra det første besøket hos legen til Pål Virik Nilsen endelig fikk greie på at de hadde «funnet noe». Behandlingen startet med en gang: Både strålebehandling og cellegift fra første stund. Men han tåle ikke cellegiften. Leveren holdt på gå ad undas. Og så kollapset den ene lungen – midt på natten.

Den korte versjonen er at han hadde seks operasjoner i lungen og på halsen.

Pål Virik Nilsen er ikke alene nordmann om å bli en del av Maritimo-teamet neste sesong. Det blir også Lars Inge Graver, som blir såkalt team manager.

– Det blir veldig fint å få med seg Lars, sier Nilsen.

Xcat er nå den største klassen som kjøres i VM. Den har overtatt for Offshore1 som den mest prestisjefylte klassen.