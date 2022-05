Sundby og Aukland ut mot langrennssjefens rolle i gransking av damesvikten

Når norsk langrenn skal snu hver stein for å finne årsakene til utviklings- og resultatsvikten på damesiden, skal langrennssjef Espen Bjervig sitte i granskingsutvalget. Det er problematisk, mener ekspertene VG har snakket med.

REAGERER: Martin Johnsrud Sundby, her under sist års VM i Oberstdorf og langrennssjef Espen Bjervig, avbildet under en presentasjon av langrennslandslagene sist uke.

22 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Blant dem som reagerer på det er Martin Johnsrud Sundby.

Den tidligere landslagsveteranen, som har fungert som ekspert for både Discovery og VGTV, blir umiddelbart skeptisk når han får høre at den som har hatt ansvaret for resultatene de siste årene også skal vurdere det som har blitt gjort på en kritisk måte.

Sundby mener det vil være mulig å pynte på konklusjoner, glatte over funn og kaller det en unødvendig felle for langrenn å gå i.

– Jeg er ikke tilhenger av prosesser der konklusjonene kan glattes over, som for eksempel systemsvikt eller svakheter i systemet, sier Sundby og fortsetter:

– Faren er at man kan velge å fremheve seg i større grad, man kan nedskalere kritikk. Som øverste sportslige leder skal man ikke sitte i en situasjon der man kan så tvil om eller påvirke konklusjonene.

TYNT BAK ENEREN: Therese Johaug, her etter å ha vunnet «kula» i årets distansecup i verdenscupen.

«Totalt uavhengig, åpen og ærlig rapport»

For etter en vinter som var svært svak bak Therese Johaug, tok langrennskomiteen (styret i norsk langrenn) grep på tampen av sesongen.

Adressa meldte tidligere i vår at komiteen satte ned et utvalg som skulle se på forklaringer til både positive og negative trender i norsk damelangrenn og para-langrenn.

De skal gjennomgå følgende med lupe:

Organisering, kultur og ledelse

Treningsfilosofien fra ungdom til elitenivå

Den helhetlige oppfølgingen og tilretteleggingen

Det forebyggende helsearbeidet

Målet er en total uavhengig, åpen og ærlig rapport ferdigstilt til høsten som gjør en forskjell og bringer norsk langrenn videre, sier utvalgsleder Øyvind Sandbakk.

LEDER UTVALG: Øyvind Sandbakk.

– Et godt spørsmål å stille

Han har jobbet ved Olympiatoppen i en årrekke, er i dag professor ved NTNU og sjef for Senter for toppidrettsforskning. Han er enig i at rapportens konklusjoner i utgangspunktet kan bli tøff lesing for dem som har sittet, og fortsatt sitter, med ansvaret.

Gjennom våren skal blant annet 50 personer intervjues. Blant dem utøvere og ansatte.

Valget om å inkludere Bjervig i utvalget har allerede fått konsekvenser for hvordan de jobber, ifølge Sandbakk.

– I og med at Espen har den rollen han har, så har jeg tatt mine forhåndsregler. Han står ansvarlig for de sakene vi skal vurdere. Vi har nytte av hans innsikt, men på den andre siden ønsker vi uavhengige tilbakemeldinger som er ufiltrerte og åpne. De skal ikke være påvirket av han sitter i utvalget. Det er noen prosesser som kommer til å bli kjørt uavhengig av Espen.

– Jeg synes det er et godt spørsmål å stille om den øverste lederen skal sitte i et slikt utvalg. Vi har hatt diskusjoner på det. Så har langrennskomiteen vurdert det dithen at han skal sitte i det utvalget.

Fakta Utvalgets medlemmer: Guro Strøm Solli (tidl. skiløper, professor ved NTNU, har forsket på Marit Bjørgens trening)

Berit Mogstad (aktiv skiløper og medlem av langrennskomiteen)

Therese Johaug (tidligere langrennsløper)

Bente Skari (tidligere langrennsløper)

Frank Heggebø/Liv Hemmestad (fagkonsulenter ved Olympiatoppen innen idrettscoaching)

Sindre Bergan (sportsdirektør Norges Toppidrettsgymnas)

Thomas Losnegård (fagansvarlig utholdenhet ved Olympiatoppen)

Espen Bjervig (langrennssjef Norges Skiforbund) Vis mer

Fryktet kneblede utøvere

– Er det en frykt for at de dere skal snakke med ikke tør å si det de mener når den som er ansvarlig for utviklingen sitter i utvalget?

– Naturligvis er det en frykt for det, sier Sandbakk og fortsetter:

– Men jeg kommer til å ta de forbeholdene jeg kan for å sørge for at vi får så åpen og ærlig informasjon som ikke blir påvirket. Det er mitt ansvar. Men blir det en hemmende faktor for utvalget, så må vi ta en revurdering av sammensetningen. Men vi har gått flere runder på dette. Det skal være nådeløs åpenhet. Alt skal komme på bordet. Og den som har mest å tjene på det er Bjervig.

EKSPERT: Fredrik Aukland, her avbildet under ski-VM i Oberstdorf i fjor.

– Han bør tre til side

Men det er ikke bare Sundby som reagerer. NRK-ekspert Fredrik Aukland kjenner også godt til bakgrunnen for utvalgets arbeid og ikke minst hva som venter frem til rapporten slippes.

– Uavhengig av om de kaller det en arbeidsgruppe eller granskingsutvalg, så mener jeg at øverste leder ikke kan være en del av den. Han kan i sin rolle påvirke dem som skal være med i prosjektet, noe som kan påvirke resultatene og utfallet av en sånn rapport.

– Det må være ærlig og transparent. Øverste leder bør tre til side i dette arbeidet, sier Aukland.

– Gjennomtenkt

Det er leder av langrennskomiteen (LK), Torbjørn Skogstad, som svarer på kritikken på vegne av Norges Skiforbund. Langrennssjef Bjervig har imidlertid ett svar i sakens anledning.

– Jeg opplever utvalgets mandat og min rolle som gjennomtenkt til det beste for norsk langrenns fremtid. Utover det viser jeg til uttalelsene fra Skogstad og Sandbakk, sier han.

FÅR KRITIKK: Langrennssjef Espen Bjervig, her avbildet sist uke under presentasjonen av landslagene for kommende sesong.

– Sliter med å forstå problemstillingen

Skogstad forteller at bakgrunnen for at Bjervig er med i utvalget, er fordi han selv var en pådriver for den. Styret mener også han hører hjemme der. Om kritikken fra Sundby og Aukland, svarer han slik:

– Jeg opplever ikke dette på samme måte som Martin og Fredrik. Slik jeg oppfatter dette har både Espen og resten av utvalget et stort og ærlig engasjement for å prøve å finne de beste løsninger for norsk langrenn. Jeg har heller ingen grunn til å tro at noen i arbeidsgruppen skulle ha noen som helst motivasjon til å kamuflere resultatet.

Han sier for øvrig at rolleavklaringene allerede er gjort. De har også spurt seg hvordan omverden vil oppfatte det. De har landet på at det er riktig at Bjervig er med, for blant annet å bidra med faktaopplysninger når han blir spurt.

– Kunne ikke Espen Bjervig blitt intervjuet om det som har skjedd, i stedet for å sitte i utvalget?

– Jeg må innrømme at jeg sliter med å forstå problemstillingen. Hadde dette vært et granskingsutvalg, så hadde man vært opptatt av habilitet på en helt annen måte. Dette er en arbeidsgruppe som skal jobbe positivt med å finne gode løsninger. I en sånn setting er det naturlig at en sportssjef er en del av den, sier Skogstad.

LEDER AV NORSK LANGRENN: Torbjørn Skogstad, her under en presentasjon for noen år tilbake.

– Her er det ingen som skal granskes

Skogstad påpeker deretter at flere av de andre utvalgsmedlemmer også har hatt en rolle i norsk damelangrenn og paraidrett.

– Men forskjellen på Bjervig og de som er i utvalget er vel at han er ansvarlig for både utvikling og resultater?

– Ja, de siste par årene. Men dette vil handle om å se ting over tid. Vi har for eksempel med Sindre Bergan (var landslagstrener på 90- og tidlig 2000-tall). Her er det ingen som skal granskes. Det er en offensiv gruppe som er godt sammensatt. Vi ønsket en gruppe med forskjellig bakgrunn, det er vi glad for at vi har fått til.

– Er det ikke slik at utvalgets mandat er å snu hver stein, fordi det har vært mangelfull utvikling og resultater i både damelangrenn og paraidrett?

– Dette er en diskusjon som har pågått over tid. Det var særlig behov for å se på måten vi utvikler damer på og om det er ting vi kan bli bedre på. Vi har ansvar for at de mange flinke og dyktige jentene som satser blir forvaltet på en best mulig måte. Det ansvaret føler jeg at langrennskomiteen har tatt og Espen vært en pådriver for.