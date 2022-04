Tiger Woods-comeback: – Han er for god

Tiger Woods (46) kan ifølge ekspertene og sine konkurrenter være i stand til å vinne Masters på klassiske Augusta - etter at han i fjor var nær ved å måtte amputere et ben og for 25 år siden vant storturneringen.

ØYE PÅ BALLEN: Tiger Woods (46) vant sin første majorturnering på Augusta som 21-åring for 25 år siden. Nå er han klar for comeback på samme bane og i samme turnering.

6. apr. 2022 14:45 Sist oppdatert 12 minutter siden

– Det er ikke overraskende, fordi han er den største spilleren som noen gang har spilt. Hvis han er i stand til å gå 72 hull her, vil han være med å kjempe (om seieren). Han er for god, uttalte golfstjernen Fred Couples (62) ifølge CNN - før Tiger Woods annonserte at han har til hensikt å gjøre comeback i den prestisjefylte turneringen i Georgia.

Tiger Woods skal slå ut for første gang klokken 16.34 norsk tid torsdag. I gruppe med Louis Oosthuisen fra Sør-Afrika og Joaquin Niemann fra Chile. Trioen går ut på andre runde klokken 19.41 fredag. Turneringen sendes på Discovery+.

Viktor Hovland spiller med Jordan Spieth og Xander Schauffele. De går ut klokken 19.52 norsk tid torsdag.

Selv sier Tiger Woods at når han er kommet så langt, dreier alt seg om å komme i posisjon til å kunne vinne turneringen foran de ni siste hullene på fjerde runde søndag.

– Når jeg bestemmer meg for å gi meg, når jeg kjenner at jeg ikke kan vinne lenger, da er det over. Men jeg føler at jeg fortsatt kan klare det, at jeg fortsatt har hendene som er i stand til det, at kroppen min beveger seg godt nok, forteller han.

– Tiger Woods comeback er det største som kan skje golf. Han er er et godt eksempel på at livet ikke alltid er perfekt. Så det er bokstavelig talt spennende å se ham på sitt beste, sier fjorårets FedEx Cup-mester Patrick Cantlay.

Tiger Woods har vunnet en såkalt majorturnering (4) 15 ganger. Han vant Masters for tre år siden, da 22 år etter at han vant den første gang i 1997 - og skrev golfhistorie: Den første ikke hvite som har vunnet «historiens mest omtalte» turnering i den amerikanske delstaten Georgia.

I februar i fjor kjørte han - ifølge politiet i høy fart - av veien i Los Angeles. Han ble hardt skadet. Kirurgene skal ha vurdert amputasjon av Tiger Woods høyre ben. Han vedgår at han fortsatt ikke er fullt ut restituert. Benet plager ham fremdeles.

KVESTET: Tiger Woods ble hardt skadet da han kjørte av veien i Los Angeles i februar i fjor.

Det skal også nevnes at han fem ganger har gjennomgått inngrep i ryggen.

– Jeg har jobbet hardt. Støtteapparatet mitt har vært utrolig. Jeg har vært så heldig å ha fantastiske kirurger og personlige trenere og fysioterapeuter som har behandlet meg bokstavelig talt hver dag. Og jeg har jobbet hardt for å komme så langt som jeg er nå. Det har vært en tøft, tøft år, sier Tiger Woods.

Tidenes beste og antakelig mest betydningsfulle golfspiller sier også i intervjuet med CNN at han har vanskelig for å ta innover seg at det er 25 år siden han som 21-åring vant Masters på Augusta første gang.

– Det er stort å være tilbake og føle på stemningen og spenningen, sier han.

Premiepotten i Masters er cirka 100 millioner kroner, hvor av rundt 17 millioner går til vinneren.