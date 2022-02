Tennisstjernen Zverev kastet ut av turnering etter raseriutbrudd

Det tyske tennisesset Alexander Zverev får ikke spille mer i ATP-turneringen i mexicanske Acapulco etter å ha knust racketen mot dommerstolen.

Alexander Zverev er kastet ut av ATP-turneringen i Acapulco etter et raseriutbrudd.

NTB-DPA

10 minutter siden

OL-vinneren slo racketen sin flere ganger i stolen hvor dommeren fortsatt satt under en doublekamp. Episoden skjedde etter at han og makkeren Marcelo Melo hadde tapt for briten Lloyd Glasspool og finnen Harri Heliovaara.

Zverev hadde tidligere i kampen reagert negativt på en dommeravgjørelse. Ledelsen i ATP-touren reagerte umiddelbart og utestengte 24-åringen for resten av turneringen for usportslig opptreden.

Zverev vant turneringen i fjor og hadde tatt seg videre fra 1. runde i single etter å ha slått amerikanske Jenson Brooksby. En kamp som ble avgjort 04.55 på natten lokal tid.

Den tyske stjernen skulle møtt landsmannen Peter Gojowczyk i 2. runde.

Også i Grand Slam-turneringen Australian Open i januar viste tyskeren sin misnøye etter å ha tapt en kamp. Da smadret han racketen sin i bakken.