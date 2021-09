Toppscoreren leverte varene tross Tertnes-tap: – Veldig viktig for oss

Madeleine Hilby har vært Tertnes’ mestscorende i alle de tre første seriekampene.

Tertnes-spiller Madeleine Hilby scoret syv ganger i ettmålstapet mot Sola søndag kveld.

8 minutter siden

– Hun er veldig viktig for oss. Hun bærer veldig mye ansvar, sier Tertnes-trener Tore Johannessen til Bergens Tidende om Madeleine Hilby.

I seieren mot Romerike Ravens scoret hun syv ganger. I tapet mot Storhamar ble det åtte scoringer. Søndag kveld ble det syv nye nettkjenninger for 26-åringen.

Det betyr at Hilby har scoret flest mål i alle de tre første seriekampene til Tertnes.

– Det er jeg fornøyd med. Men jeg føler fremdeles at jeg ikke er helt der jeg skal være ennå, sier Hilby til Bergens Tidende etter oppgjøret mot Sola.

Lagets hovedtrener er tydelig på hva Hilby tilfører Tertnes-laget.

– Hun er playmakeren vår, og den mest rutinerte spilleren i laget. Vi trenger at hun leverer nå.

Hilby påpeker også at det å spille frem lagkameratene sine er en vesentlig del av ferdighetsregisteret hennes.

– Det er gjerne de målgivende pasningene jeg husker best faktisk, humrer 26-åringen.

Fakta Tertnes – Sola 25–26 (13–13) 3. runde Eliteserien håndball Åsane Arena Dommere: Eivind Holager og Håkon Aksdal Utvisninger: 3 x 2 min Tertnes, 1 x 2 min Sola Toppscorere: Madeleine Hilby (7), Kristina Novak (9) Tertnes: Josefine Gundersen Lien, Marie Blænes Liljegren (1), Marthe Hatløy Walde, Henrikke Hauge Kjølholdt (4), Martine Hellesø Knutsen, Madeleine Hilby (7), Emma Holtet (1), Eva Erdal Moen (3), Eli Smørgrav Skogstrand, Hermine Motzfeldt Auberg, Rikke Larsen Øyerhamn (3), Fanny Skindlo (3), Maria Bergslien Gald (3) Vis mer

– Veldig kjipt

Selv om Hilby leverte varene, gikk Tertnes på sitt andre tap på rad. Toppscoreren var ikke fornøyd med lagets prestasjon i søndagens oppgjør.

– Dette var veldig kjipt. Jeg føler at det ikke flyter så bra som det burde, og at vi blir litt for komfortable når vi får en luke på fem mål, forklarer hun, og fortsetter:

– Vi håpte virkelig at vi kunne dra i land dette oppgjøret.

Hovedtrener Johannessen synes laget presterte godt nok til å ta de to poengene.

– Vi hadde fortjent mer i dag ut ifra prestasjonen. Vi burde avgjort det i 2. omgang, men fikk ganske dårlig betalt i en del situasjoner.

Tertnes står med én seier, to tap og to poeng etter sesongens tre første oppgjør. Som forventet, ifølge treneren. Ikke optimal, ifølge toppscoreren.

– Vi har hatt en litt røff start, den har ikke vært helt optimal, slår hun fast.

Eva Erdal Moen scoret tre mål for Tertnes i ettmålstapet mot Sola søndag kveld. Her fra forrige hjemmekamp mot Romerike Ravens.

Jevn 1. omgang

Selv om Hege Danielsens scoring sendte Sola i ledelsen i søndagens oppgjør, var det Tertnes som startet best og skaffet seg en luke fra start av.

Bortelaget fra Rogaland gikk opp i 3–2 før tre spilte minutter, men etter det var de aldri i ledelsen igjen i løpet av den første halvtimen.

Tertnes skaffet seg på et tidspunkt en luke på tre scoringer, mye takket være fire nettkjenninger fra Madeleine Hilby, tre fra Eva Erdal Moen og tre Rikke Larsen Øyerhamn.

Men Sola bet seg fast i løpet av kampens første halvdel, og skaffet seg et likt utgangspunkt med 13–13 før lagene gikk i garderoben.

Tapte på tampen

Etter hvilen rykket Tertnes ifra igjen, og skaffet seg etter hvert en luke på hele fem scoringer på stillingen 21–16 knappe ti minutter ut i 2. omgang.

Og Tertnes holdt luken rimelig bra frem til det sto 24–20. Så skjedde det noe.

I løpet av en periode på nesten syv minutter klarte ikke Tertnes å finne nettmaskene, men det gjorde Sola. Plutselig sto det 24–24 i Åsane Arena.

Og like før slutt avgjorde kampens store spiller, Kristina Novak, oppgjøret. Med et kontant skudd satte hun inn sin niende scoring og avgjorde kampen.

Sola vant dermed 26–25 i søndagens høydramatiske kamp.

25–26-resultatet gjør at Tertnes nå ligger på 8. plass i Rema 1000-ligaen.

Neste kamp for blåtrøyene er allerede onsdag på bortebane mot Aker Topphåndball.