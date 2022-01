Se «Norges beste proffbokser» på VG+ Sport: – Han er overmoden

Bernard Angelo Torres (25) fra Gran går torsdag kveld sin første tirunder-kamp på et stevne i Madrid. En seier vil åpne store dører for det norske proffhåpet.

26. jan. 2022 21:50 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg kan røpe såpass at det skjer store ting i april og mai, men nå må Bernard først levere i denne kampen, sier manager Roar Sørum hemmelighetsfullt til VG.

Torres står med 15 seirer på like mange proffkamper, og det spanske promotørselskapet Maravillabox har satset på nordmannen til tross for to år med store coronautfordringer.

VG+ Sport: Torsdagens sending starter kl. 19.00, og Torres går i ringen like etter kl. 21.30.

Han går sin femte kamp på halvannet år torsdag kveld, og det er ikke mange proffboksere som har fått samme muligheter. Nå er Torres stor favoritt mot argentinske Mauro Alex Hasan Perouene (13 seirer, fire tap) i fjærvekt.

VEIDE INN: Bernard Torres (t.v.) og Mauro Alex Hasan Perouene etter onsdagens innveiing i Madrid.

Martinez går hovedkampen

Det er stevnets nest siste kamp, og den argentinske veteranstjernen Sergio Martinez (54 seirer, tre tap) går hovedkampen mot britiske Macaulay McGowan.

– Det ble dessverre tilskuerbegrensninger, så det som skulle være 8000 tilskuere blir nå bare rundt 2000. Men det blir en fin arena for Bernard, og han vet at det ligger store ting i potten selv om han ikke vet detaljene, sier Roar Sørum som er sønn til Torres-trener Kjell Sørum.

Det er Erik Nilsen, generalsekretær i Norges Bokseforbund og mangeårig boksekommentator, som skal kommentere stevnet på VG+ Sport.

Han mener det er på høy tid at den norske profilen endelig får sjansen i ti runder.

– Jeg har sett ferske sparringsvideoer, og han ser ekstremt skarp ut. Han er overmoden for disse stegene som tydeligvis er planlagt nå, sier Nilsen til VG.

Torres har de siste årene blitt sett på som den herrebokseren med størst potensial.

– Kampen er stipulert til ti runder, men jeg tror ikke den går tiden ut. Dette vinner nok Bernard på knockout, selv om argentinske motstandere ikke akkurat er kjent for å gi seg lett, legger Nilsen til.

Se «milliardstemmen» Michael Buffer introdusere den «norske Pacman»: