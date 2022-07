Hetebølgen rammer Tour de France: Kristoff gikk ned 1,5 kilo

Temperaturer opp mot heseblesende 40 varmegrader setter sitt preg på årets Tour de France. På søndagens etappe gikk Alexander Kristoff brått ned i vekt.

Alexander Kristoff har så langt hatt et vrient Tour de France. Nordmannen har en 4.-plass som foreløpig beste plassering på en enkeltetappe.

Kristoff forteller til TV 2 at mandagens tur på vekta viste en betydelig reduksjon på halvannen kilo.

– Jeg fikk ikke i meg nok væske selv om jeg følte jeg drakk konstant. De andre dagene har jeg holdt meg helt på samme vekt hver dag, men så gikk jeg kraftig ned søndag.

– Det var tydeligvis en stor påkjenning for kroppen, legger Intermarché-rytteren til.

Lørdag bestemte Tour de France-arrangøren (ASO) seg for å bruke flere tusen liten vann på å kjøle ned de franske veiene.

– Se det for dere: Hvis temperaturen på veiene når 55 eller 60 grader, og pedalene på syklene er 20 centimeter over bakken, så vil rytterne bli eksponert for ekstreme temperaturer, påpekte Andre Bancala i ASO.

Tirsdag ruller sykkelsirkusets inn i siste rittuke, og det er ventet at de høye temperaturene vil fortsette å skape vanskeligheter for rytterne.

Danske Jonas Vingegaard leder i øyeblikket Tour de France 2 minutter og 22 sekunder bak de to siste års sammenlagtvinner Tadej Pogacar.