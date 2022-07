– Schumacher er favoritt

Mick Schumacher (23) kan komme til å ta et nytt steg i Formel 1-karrieren og overta plassen til sin mentor Sebastian Vettel (35).

GODE BUSSER: Mick Schumacher og Sebastian Vettel (t.h.) fotografert under Østerrikes Grand Prix tidligere i juli 2022.

«Overgangsmarkedet» i Formel 1 er ikke stort med til sammen 20 utøvere - og enkelte som kjører i nærmere 20 år på øverste nivå.

Men med fire ganger verdensmester Vettel ute fra 2023 åpner det seg nye muligheter - og kanskje vil det utløse en kjedereaksjon.

Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen er helt klar når vi spør hvem han tror blir Vettels etterfølger:

– Mick Schumacher er favoritt.

– I Aston Martin vil han få høyere lønn og bedre fremtidsutsikter.

Gulbrandsen er slett ikke alene om å se på legenden Michael Schumachers sønn som den fremste utfordreren til Vettels sete. Det er en kjent sak at de to tyskerne har et nært forhold, og Vettel har hintet at han kan tenke seg Schumacher som sin etterfølger. Men samtidig er han klar på at han ikke har noen påvirkning på den saken.

Ifølge VGs kilder er ingenting avgjort om Mick Schumacher for 2023, og at Aston Martin ikke er alene om å ønske seg hans tjenester. Han har gjort en solid jobb hos Haas, har det beste etternavnet som det er mulig å ha i Formel 1 og er i en ideell alder.

Atle Gulbrandsen igjen:

– Men den som kan juble høyest er Formel 2-mester Oscar Piastri. Mange tror han kan havne i Williams, men de har en veldig god junior i amerikanske Logan Sargeant. Og Formel 1 trenger en amerikaner. Piastri har stått i fare for å havne i «ingenmannsland», men nå blir det en ledig plass hos Haas som han kan dra nytte av, sier Viaplay-kommentatoren.

Sebastian Vettel (t.v.) og Mick Schumacher ruller ut av depotet på hver sin farkost under Formel 1-helgen i Baku i juni i år.

Autosport og The Race er to av mange som har satt opp sine lister over aktuelle førere i Vettel-bilen. Her er navnene:

Nico Hülkenberg (34) kan tydeligvis fortsatt ikke avskrives - til tross for at han snart fyller 35 år. Kjørte for dette teamet i 2011, 2012, 2014, 2015 og 2016 og erstattet Vettel da han testet positivt for covid-19 i vår. The Race mener imidlertid at Aston Martin ser ham bare som «en god reserve».

Fernando Alonso (41) skal visstnok fortsette, og i følge The Race er han nær en ny avtale med Alpine. Autosport mener at spanjolen passer perfekt som to ganger verdensmester og masse teknisk kompetanse, som Lance Stroll mangler. Pappa Stroll eier teamet og hans fremste mål er at sønnen skal bli verdensmester.

Daniel Ricciardo (33) er under kontrakt med McLaren og kan sånn bestemme hva han vil. Men italiensk-australske Ricciardo har ikke imponert i 2022, og kanskje teamet kan tenke seg å forhandle fram en avskjed?

Mick Schumacher (23) er altså favoritt hos mange. The Race mener at det er emosjonelle bånd mellom Aston Martin og Schumacher-familien etter som det var i dette teamet (den gang Jordan) at pappa Michael fikk sin debut for temmelig nøyaktig 31 år siden. Men Autosport spør om Schumacher har overbevist nok i Haas og også om Schumacher villig til å bryte båndene med Ferrari.

Alexander Albon (26) nevnes som kandidat av Autosport. Han har tidligere kjørt for Toro Rosso og Red Bull. Har ikke imponert denne sesongen.

Nyck de Vries (27) blir nevnt av både Autosport og andre eksperter. Han har kjørt trening for både Williams og Mercedes i år - uten å gjøre seg bort. Har tatt gull både i Formel E og Formel 2-mesterskapene, så er utvilsomt en vinnertype. Er i dag testfører hos Mercedes, men ingenting tyder på at Toto Wolff har noen nærmere planer for nederlenderen.

Aston Martin har ikke kommentert noe om Vettels etterfølger.

– Albon eller de Vries, er tipset fra tidligere Formel 1-fører, nå TV-kommentator Martin Brundle til Reuters.

PS: I helgen kjøres Ungarns Grand Prix på Hungaroring. Det kan du følge på Viaplay. Ferraris Charles Leclerc noterte beste rundetid på treningen fredag ettermiddag. Lando Norris var nest best og hans McLaren-kollega Daniel Ricciardo nummer fem.