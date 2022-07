Ruud forsvarte tittelen i Sveits – vond skulder stopper neste turnering

(Casper Ruud – Matteo Berrettini 4–6, 7–6, 6–2) Etter en skuffende tur til Sverige, var Casper Ruud søndag tilbake på vinnersporet i Sveits. Smerter i skulderen gjør imidlertid at han dropper tittelforsvaret i Kitzbühel kommende uke.

Etter å ha tapt det første settet, gikk det andre settet mot italieneren Matteo Berrettini til tiebreak. Der var det nordmannen som var sterkest og kampen gikk til et tredje og avgjørende sett.

På stillingen 1–1 brøt Ruud da italieneren servet og gikk opp i en 2–1-ledelse. Så gikk vondt til verre for italieneren da Ruud på den fjerde breakballen i det femte gamet brøt og gikk opp i en 4–1-ledelse. Berrettini ristet på hodet og derfra og inn stormet Ruud til seier med sifrene 4–6, 7–6 og 6–2.

Dermed forsvarte Ruud seieren fra samme turnering i fjor, da han slo franske Hugo Gaston i finalen.

– Jeg endret spillet mitt litt i det tredje settet, det hjalp. Gamene og poengene går fort forbi her, man kan bli brutt fort. Nøkkelen for meg var å holde servene i det andre settet. I tiebreaket gikk det min vei, jeg prøvde å holde på det momentet i det tredje sette og spilte bare bedre og bedre der, sier nordmannen til arrangøren.

Etter finaleseieren bekrefter far og trener Christian Ruud at en vond skulder forhindrer nordmannen fra å forsvare tittelen i kommende ukes Generali Open i østerrikske Kitzbühel. Turneringen sendes på VG+ Sport.

– Avgjørelsen er tatt, det blir ikke Kitzbühel i år. Han har vondt i skulderen, så vi vil ikke risikere en langvarig skade, melder Christian Ruud til VG.

Turneringsdirektør Alexander Antonitsch tar Ruuds avmelding med stor sorg, og sier nordmannen var den første som bekreftet sin deltakelse i Kitzbühel – der han vant fjorårets turnering og var førsteseedet til årets utgave.

– Selv om du vet at slike ting kan skje i sporten igjen og igjen, er det et skikkelig sjokk for oss. Avlysningen smerter virkelig, sier Antonitsch i en uttalelse til VG.

Etter at 23-åringen hadde sikret sin niende tittel på ATP-touren, fikk han spørsmål om hvorfor han spiller så bra i Sveits.

– Det er nok det sveitsiske publikumet, de hjelper meg mye. Sveits er et land med masse tennishistorie, mange Grand-slam-titler, de har vært en inspirasjon for alle i hele verden, meg selv inkludert, svarer Ruud.

Etterpå kom han med et humoristisk stikk til norske politikere, til latter fra publikum i Sveits.

– Alt om Sveits minner meg litt om Norge, bortsett fra at dere betaler mindre skatt her. Dere har en fin skatteordning. Jeg håper at norske politikere følger med nå og kan redusere skatten litt.

Selv om det var god stemning etter seieren, var det tidvis noe turbulent underveis. Spesielt da en dommeravgjørelse gikk imot nordmannen.

På stillingen 3–2 til Berrettini i det første settet, så Ruud ut til å bryte italieneren. Men en av hans baller hadde vært ute, noe Berrettini klaget på overfor dommer. Men han klaget ikke før etter at Ruud hadde satt breakballen. Italieneren returnerte ballen som var ute, og dermed skulle poenget gått til Ruud. Men dommeren ville det annerledes, det fikk Eurosports kommentator til å reagere:

– Dette er skandale, dette er rett og slett et elendig stykke dommerarbeid, utbrøt Sverre Krogh Sundbø.

Nordmannen reagerte kraftig, men de to spilte videre og italieneren tok poenget til slutt.

Det stoppet imidlertid ikke Ruud fra å forsvare tittelen til slutt.