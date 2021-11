Thoresen (straks 38) dominerer: – Skuffet om jeg ikke lå i toppen

Patrick Thoresen sier han ville ha vært skuffet over seg selv hvis han ikke hadde ligget i toppen av målpoengstatistikken i eliteserien i ishockey – selv om han runder 38 år om tre dager.

GOD ÅRGANG: Storhamar-kaptein Patrick Thoresen (38 kommende søndag) synes åpenbart ikke høy alder er til hinder for suksess på isen.

– Om det er en svakhet, får andre bedømme, svarer Storhamar-kapteinen på spørsmål om det er nettopp det – et svakhetstegn for Fjordkraftligaen – at han foran klassikeren Vålerenga-Storhamar i Jordal Amfi torsdag kveld har flest målpoeng av alle spillerne i toppserien – etter 16 kamper.

1) Patrick Thoresen (straks 38): 12 mål/13 målgivende pasninger,

2) Viktor Granholm, Frisk Asker (24): 13 mål/11 målgivende pasninger,

3) David Morley (31), Frisk Asker: 9+15,

4) Jarrett Burton (30), Stavanger Oilers: 11+10,

5) Rasmus Ahlholm (31), Storhamar: 5+16,

6) Tyler Coulter (25), Stjernen: 8+12.

– Jeg ville vært skuffet om jeg ikke hadde ligget i toppen, uansett om jeg var 34 eller 38 år, understreker Patrick Thoresen.

– Jeg synes spillet mitt har vært i samsvar med statistikken. Jeg gjør kloke valg, er engasjert fysisk og er en god leder for medspillerne mine, sier han om hvorfor han fortsatt dominerer norsk ishockey.

Fakta Stjernen topper tabellen Fredrikstad-laget Stjernen har vært sesongens beste lag og topper serietabellen for Fjordkraft-ligaen med 37 poeng etter 16 kamper, fem poeng foran Stavanger Oilers på 2. plass. Storhamar er på 3. plass med 29 poeng, foran Vålerenga med 28 poeng. Kampene torsdag kveld: Lillehammer-Frisk Asker, Ringerike Panthers-Stavanger Oilers, Sparta Sarpsborg-Manglerud Star, Stjernen-Grüner, Vålerenga-Storhamar. Vis mer

– En ting jeg er god på, er spilleforståelse. Jeg er ikke den raskeste på isen, men vet stort sett hvor pucken vil komme, tilføyer Hamar-klubbens nestor.

Han har totalt scoret 95 mål og lagt 177 målgivende pasninger i løpet av 218 klubbkamper i Norge. Ikke bemerkelsesverdig, men et betydelig antall målpoeng på bakgrunn av at han stort sett – over 16 år – har spilt for klubber utenfor Norge: Sverige, Russland, USA, Canada, Sveits og Østerrike.

– Jeg vil se det på en annen måte, svarer Vålerengas landslagsveteran Martin Røymark (fyller 35 den 10. november) på «svakhetstegnspørsmålet» Patrick Thoresen ikke vil besvare.

– Det er ikke overraskende. Men veldig imponerende. Jeg vet ikke hvor god greie på ishockey du må ha for å se det, men han har en ekstrem spilleforståelse. Han er veldig god på småting, sier Røymark (2 mål/6 målgivende) om Thoresen.

– Det er en grunn til at han har spilt i NHL og blitt kåret til MVP (mest verdifulle spiller) i KHL (Russland). Vi har spilt sammen på landslaget i mange år, der er han så «pønsj» som bare han kan være. Han kan holde på så lenge han er motivert, tilføyer han.

– Hvordan stoppe ham?

– Jeg vet ikke om det er noen knep for det. Det måtte være å ligge tett på ham, svarer Vålerengas løperspiller.

Ett poeng skiller Storhamar på 3. plass og Vålerenga på 4. plass i tabellen. Røymark varsler «krig» foran et nær fullsatt nye Jordal Amfi. Oslo-klubben «vil sette bønda på plass». Patrick Thoresen mener ingenting for «oss hamarsinger» er bedre enn å flå – hans uttrykk – Vålerenga på deres hjemmeis.