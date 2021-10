Landslagssjefen mener Kolstads visjon er en god ide. Nå forteller han hvorfor

Christian Berge har et ønske om å jobbe med Kolstad-trener Stian Gomo. Når det skjer, er fortsatt uvisst.

Landslagssjef Christian Berge mener det er positivt for både den norske ligaen og det norske landslaget om Kolstad-prosjektet kommer igang.

Nå nettopp

– Kolstads prosjekt - dersom det kommer på beina - er positivt for den norske ligaen og for landslaget. Med flere landslagsspillere der, er det større sjanse for at vi kommer med et skadefritt lag med mindre belastning inn i mesterskap, sier landslagssjef Christian Berge til Adresseavisen.