Alle de norske klare for nyttårshopprennet: – Bare å glede seg

Samtlige nordmenn er kvalifisert til det tradisjonsrike nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen. Der kan den norske oppturen fortsette.

HØYTSVEVENDE: Halvor Egner Granerud i luften i Garmisch-Partenkirchen.

Nå nettopp

Det ble klart etter dagens kvalifisering i den sørtyske byen.

Halvor Egner Granerud, Robert Johansson og Marius Lindvik er inne blant topp fire i sammendraget i Den tysk-østerrikske hoppuken, og samtlige er også kvalifisert til morgendagens renn. Det er det andre av totalt fire hopprenn i hoppuken.

Ingen av de norske imponerte imidlertid stort i Tyskland. Topp-ti-listen endte uten norske flagg, men Daniel André Tande, som hoppet 131 meter i tunge forhold, var nærmest med sin 11. plass.

– Det er bare å glede seg til i morgen, kommenterte Maren Lundby hos TV 3.

Johansson og Lindvik fulgte på 13.- og 14. plass. Fjorårets store hopper, Granerud, fikk bare til et hopp på 124 meter og endte lenger ned på listene.

Johann André Forfang fikk det heller ikke helt til å klaffe i kvalifiseringen. Tromsøværingen hadde gode forhold, men landet på 127,5 meter. 26-åringen ristet oppgitt på hodet, men er uansett klar for morgendagens renn.

Fredrik Villumstad hoppet 127 meter. Nederst på listen av de norske, men likevel klar for rennet.

Østerrikske Stefan Kraft fikk en fin start på hoppuken i Oberstdorf, men falt nok en gang fullstendig sammen i renn nummer to.

– Han liker virkelig ikke denne bakken. Han har gjort det før her og ødelagt hoppuken. Det er utrolig rart at dette skjer med ham nesten hvert år i Garmisch-Partenkirchen, sa Lundby etter at Kraft hoppet 119,5 meter og ikke klarte å kvalifisere seg.