Ville ikke la Klæbo feire jul alene: – Altfor trist om han skulle gjøre det igjen

Pernille Døsvik pakket mandag denne uka kofferten og reiste til Sveits for å feire jul med kjæresten.

BYÅSEN: – Johannes sier at han gleder seg, men jeg tror han er redd for at jeg skal kjede meg.

Pernille Døsvik, samboeren til Johannes Høsflot Klæbo, møter Adresseavisen hjemme på Byåsen kort tid før avreise til Davos i Sveits.