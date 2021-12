Østberg må stå over Tour de Ski og OL

Ingvild Flugstad Østberg må ta en ny pause fra langrennssporet. Helsesituasjonen gjør at hun ikke kan gå Tour de Ski eller delta i Beijing-OL.

NTB

Nå nettopp

Ingvild Flugstad Østberg under verdenscupåpningen i Ruka i november.

Det opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding. Der kommer det også fram at Maiken Caspersen Falla ikke går Tour de Ski med start i Lenzerheide tirsdag.

– Den planlagte oppfølgingen etter de første rennene viser at helsesituasjonen hennes ikke tåler rennprogrammet. Ingvild må derfor på ny ta en lengre pause fra konkurranser, noe som gjør at OL beklageligvis kommer for tidlig, sier medisinsk ansvarlig Øystein Andersen om Østberg.

Tidligere i vinter var 31-åringen tilbake i konkurranse for første gang siden mars 2020.

– Dette var en utrolig tøff beskjed å få. Jeg har lagt ned ekstremt mye jobb, gjort mitt beste, følt meg bra og storkost meg med å være med på skirenn igjen. Drømmer er knust, men jeg kan ikke gjøre annet enn å se framover, sier Østberg.