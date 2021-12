VM-gull og suksessformelen virker: Norge er verdensmester etter monsteromgang

GRANOLLERS (Aftenposten) Norge tok gull og sin 30. mesterskapsmedalje etter seier i VM-finalen. Frankrike lurer fortsatt på hva som traff dem etter pause.

Norge er verdensmester i håndball etter en utrolig snuoperasjon i finalen mot regjerende OL-mester Frankrike.

19. des. 2021 19:01 Sist oppdatert nå nettopp

Frankrike- Norge: 22–29

Spillerne var elleville, og landslagstrener Thorir Hergeirsson var sjeleglad for at VM- gullet kom hjem. Så mye jobb, så store forberedelser og så tøft underveis. I en nesten fullsatt hall der også norske supportere gjorde seg gjeldende, var det Norge som kunne ta seiersdansen etter å ha beseiret Frankrike. Men det satt virkelig langt inne å ta dette VM-gullet.

Henny Reistad og Silje Solberg var med og snudde kampen til Norges fordel. Målvakt Solberg tok frem det hun husket fra EM-finalen der redningsprosenten var over 50. Hun var høyt og lavt. En skikkelig redningskvinne. Og til slutt var det Norge som briljerte.

– Henny er julestjernen. Vi trengte et julemirakel, ropte NRKs Patrick Rowlands. Da hadde 22-åringen vist seg frem mot slutten.

– Henny er en unik spiller. Ekstrem fysikk, eksplosivitet, fart og høyde. Hun har alt og er vanskelig å stoppe, mener Kari Brattset Dale.

Målvakt Silje Solberg er ikke i tvil:

– Hun er verdens beste. Hun har fortsatt mer potensial og kommer til å bli veldig mye bedre, men jeg synes allerede nå at hun har så høyt nivå. Som menneske er hun ydmyk, søt, sjarmerende og utrolig enkel å være rundt.

Landslagstrener Tonje Larsen fyller på med mer:

– Hun har slått til allerede. Henny er en ung, meget talentfull spiller. Hun har allerede bevist hva som bor i henne. Hun har masse rutine selv om hun er 22 år.

Nora Mørk feirer VM-gullet.

Fakta Frankrike – Norge 22-29 VM-sluttspillet i håndball for kvinner i Granollers, Spania søndag, finale: Frankrike – Norge 22-29 (16-12) Palau d'Esports de Granollers. Ca. 5000 tilskuere. Norge: Katrine Lunde, Silje Solberg – Henny Reistad 6, Emilie Hegh Arntzen, Veronica Kristiansen 2, Nora Mørk 5, Stine Bredal Oftedal 4, Malin Aune 4, Kari Brattset Dale 5, Vilde Ingstad, Moa Högdahl, Marit Røsberg Jacobsen 1, Camilla Herrem, Sanna Solberg-Isaksen 2, Kristine Breistøl, Maren Aardahl. Toppscorer Frankrike: Allison Pineau 4. Dommere: Viktorijia Alpaidze og Tatjana Berezkina, Russland. Utvisninger: Frankrike 4 x 2 min., Norge 3 x 2 min. (NTB) Vis mer

Seiersdansen: Norge er igjen verdensmester i håndball.

Hva sier så Henny Reistad selv om all denne rosen? At hun blir betegnet som verdens best?

– Jeg vet hvor mange andre gode spillere som finnes i håndball i verden. Jeg ønsker å bli en av dem de neste årene. Jeg prøver ikke å tenke på det som så stort, men bare jobbe fra dag til dag, forklarer Esbjerg-spilleren.

For en fæl første omgang

Men det var lenge så uhorvelig spennende at en seier syntes i det blå.

En arg rival gjennom så mange år var tøffe med sitt offensive forsvarsspill. Koden måtte knekkes. Og bakover fikk den norske gjengen mer kontakt. Plutselig sto det 16–16. De norske trommene var gjenkjennelige, og da Frankrike ble avblåst for passivt spill da de lå under 20–23 etter 12 minutter i 2. omgang, vokste Norges selvtillit. Dette kunne gå. I en timinutters periode scoret ikke de franske et eneste mål.

Norge spilte på alt de er gode til. Rutinen kom til sin rett. Solberg var så stor i mål, og søster Sanna Solberg-Isaksen det samme i forsvar og i returløp.

2. omgang ble en drøm. Drøye fire minutter før slutt ledet Norge 27–21.

– Vi setter oss i den situasjonen selv. Så løfter det oss når Silje kommer inn og vi blir litt gjerrigere med ballen. Jeg er imponert over gjengen i andre omgang, sa landslagstrener Thorir Hergeirsson til Viaplay etter kampen og sender samtidig en takk til superkeeper Solberg.

– Fantastisk. Det er ikke noe annet å si. Hun legger lista for oss og så henger laget seg på, sa Hergeirsson.

Norge var umettelige

Norge har nå fire VM-titler, likt med Russland. Kaptein Stine Bredal Oftedal & Co. går likevel foran med fire sølv og tre bronse fra VM. Det gir til sammen ti medaljer.

Men det var nervepirrende fra start. Sjelden har en 1. omgang vært så kaotisk som i denne VM-finalen. Begge lag sendte for mange spillere på banen og fikk utvisninger. I en periode var det fire mot fire på banen. På det verste lå Norge under med seks mål (16–10) etter at motstander Frankrike hadde vært i føringen i de første 30 minuttene.

Hva gikk galt?

Forsvarsspillet hang ikke sammen. Målvakt Katrine Lunde var ikke på. og ble byttet med Silje Solberg som har hatt godt tak på franskmennene. Hun vokste heldigvis ut over i kampen, men det så veldig stygt ut.

Fremover ble det for sideveis og for få skudd utenfra. Men Nora Mørk briljerte med sine innspill til Kari Brattset Dale på strek. Malin Aune fikset mål fra høyrekanten og snart skulle Henny Reistad presentere seg. Ved pause sto det 16–12 til Frankrike. Huff og huff.

På tribunen satt president Kåre Geir Lio og gned seg i hendene. For det som er bygget opp av mange, fungerer. Her er suksessformelen:

Kontinuitet. Kun tre landslagstrenere i denne perioden: Sven-Tore Jacobsen, Marit Breivik og fra 2009 Thorir Hergeirsson. De siste 38 årene har det kun vært tre generalsekretærer i forbundet: Niels Hertzberg, Per Otto Furuseth og nåværende Erik Langerud.

Rød tråd. I forbundet henger alt sammen med alt. Det går en linje fra de yngre til dagens landslagsspillere og de læres opp i en skole. Mia Hermansson Högdahl, tidligere landslagstrener, har hovedansvaret for å følge opp overfor trenerne for ulike landslag.

Økonomi. Fra daværende styre i 1984 lånte på husene sine for å finansiere landslagssatsing, er økonomien blitt gradvis bedre hele tiden. I dag er den meget god med et årlig budsjett på ca. 200 millioner kroner.

Sponsorer. De er langsiktige og bidrar med ca. 70 millioner kroner hvert år. Hovedsponsorene Posten, som nylig undertegnet for fire nye år, og Gjensidige har vært med i over 30 år. Rema 1000, den tredje store, har akkurat forlenget for fire nye år og har like mange allerede. Noen andre på nivå to, som VG, har vært med i 30 år. Scandic og Norsk Tipping er også trofaste.

Støttespillerne. Alt starter med arbeidet i klubbene, gjort av gode trenere, ledere og frivillige. De er uunnværlige for at Norge skal være høyt oppe, fordi de legger grunnlaget. NHF har satset mye på utdanning og kvalitet i dette faget. Regionene jobber godt.

Rekruttering. Håndball har vokst til å bli Norges nest største idrett etter fotball. Har i dag 136.000 medlemmer. Målet er å passere 140.000 fortere enn fy. Ambisjonene er høye.

Likestilling. Forbundet har alltid tenkt at gutter og jenter skal ha samme utviklingsbetingelser. I ledelsen for seniorlagene, spesielt på kvinnesiden, har en mann og en kvinne nesten alltid hatt hovedansvaret sammen. Nå har Hergeirsson med seg Tonje Larsen. Tidligere var han selv i duo med Breivik.

Supportere. De Norge har er trofaste. År etter år sees de røde på tribunene i mesterskap, som viktige bidragsytere for å heie frem laget og skape stemning. Landslagsspillerne setter stor pris på dette og takker mot fansen etter kampene.

Aldersbestemte landslag. Har en bred åpning i bunn, slik at alle som vil og kan skal få mulighet til å prøve seg. Mange speidere saumfarer lag i Håndball-Norge. De unge plukkes opp fra de er 14–15 år. Norge har i dag seks landslag før rekrutt og deretter senior. Utenom det er det en rekke bylagsturneringer, landsdels- og regionale samlinger. Mange aktiviteter og ikke bare for de beste.

Fakta Pengepremiene Mesterskapsbonus fra 1.1.21 Gull: 130.000 kr (tidl. 90.000) Sølv: 85.000 (60.000) Bronse: 55.000 (40.000) 4 plass: 20.000 (17.000) Kval: 30.000 (det samme) Vis mer

Else Karin Singstad (t.v.) og Anne Berg er to landslagsspillere som spilte for Norge i mange år. Nå var de til stede på finalen.

Mandag drar spillerne hver til sitt, noen skal hjem. Nora Mørk og Katrine Lunde i Vipers er glad for at romjulens NM-finale mot Molde er utsatt på grunn av pandemien. Det betyr etterlengtet tid med familien. Norges medaljevinnere har vært hjemmefra i over en måned. Nå er det juleribbe, pinnekjøtt og lutefisk som står på menyen.

Thorir Hergeirsson kommer hjem for å bake et par slag julekaker.

– Ja, han liker det. Det betyr også litt avslapning, for han har jobbet vanvittig mye. Jeg vet at han er sliten. Det blir å roe seg ned og komme til hektene. Siden det gikk bra i VM, får han en boost av det, mener kona Kirsten Gaard.

Hun turte ikke å se kampen direkte på TV.

– Nei, ikke før sønnen vår ropte og sa at alt var ferdig. Jeg skal se kampen i opptak senere, ler hun.

Hele familien på fem skal være samlet. Datter Maria Thorisdottir, som er profesjonell fotballspiller i Manchester United, var ikke hjemme til jul i fjor. Nå gleder hun seg stort til å komme til Klepp.

Endelig kan freden senke seg over familien Gaard/Hergeirsson.

PS. Danmark tok bronsen med seier 35–28 over Spania.