Retzius imponerte igjen – forbedret sin norske rekord i stav

Lene Retzius er i knallform og svingte seg over 4,65 meter i stavkonkurransen i tirsdagens friidrettsstevne i tsjekkiske Ostrava. Hun slo sin egen norgesrekord.

Lene Retzius i aksjon i Tokyo-OL. Tirsdag satte hun igjen norsk rekord i stav.

NTB

16 minutter siden

Prestasjonen kom litt over en uke etter at hun greide rekordhøyden 4,52 i Italia. Tirsdag forbedret hun den med 13 centimeter.

Retzius greide det i sitt tredje forsøk på 4,65. Hun endte som nummer to totalt og innfridde EM-kravet. Ifølge bloggen friidrett1 er hun fem centimeter unna kravet til VM, men er trygt innenfor en plass til mesterskapet i Eugene basert på ranking.

26-åringen kom seg over 4,20 og 4,30 i første forsøk i det som var hennes andre utendørskonkurranse for sesongen. Hun trengte tre hopp på 4,50, mens det gikk med to på 4,60. Retzius rev da hun prøvde 4,70.