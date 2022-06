Spratt champagnen for Casper Ruud

PARIS (VG) Etter et par eventyrlige uker ble Casper Ruud (23) hedret på den norske ambassaden i Paris søndag kveld. Kjæresten, familien, hele teamet og kronprinsparet var med på feiring.

FEIRET MED FAMILIEN: Casper Ruud holder rundt søsteren Charlotte og kjæresten Maria Galligani. Helt til venstre står pappa Christian og mamma Lele. Foran til venstre søster Caroline. Helt til høyre står tante Tina Falster.

Til tross for nederlaget mot legenden Rafael Nadal i French Open-finalen, ble det en skikkelig fest for det norske tennisesset søndag kveld. Ambassaden inviterte til en stilsikker mottagelse og meget flotte omgivelser.

Kronprinsparet tok imot Ruud etter en historisk ettermiddag i Paris: Første nordmann i en Grand Slam-finale. Tennispresident Lars Gjerdåker var stolt tilstede. Den norske ambassadøren i Frankrike bød på champagne.

– Dette er veldig hyggelig. Dette er veldig stort i Frankrike også, sier ambassadør Niels Engelschiøn til VG.

Ruud hadde med seg blant andre foreldre, besteforeldre, søsterene Charlotte og Caroline og kjæresten Maria Galligani til de ærverdige lokalene ved fjonge og verdensberømte Champs-Élysées i den franske hovedstaden.

«TEAM RUUD»: Casper Ruud står ved siden av kjæresten Maria Galligani og sin fysiske trener Marcel da Cruz. Nummer tre fra venstre er analyseansvarlig Øivind Sørvald. Fra venstre står mamma Lele Ruud ved siden av manager Venke Aure og fysioterapeut Alexander Brun.

Det ble kanapeer, bobler, mingling og god stemning. Et herlig punktum på det som har vært to fabelaktige uker for Ruud og norsk tennis.

– At ambassadøren tok initiativ til denne festen viser at det er mange som setter pris på norsk tennis, og det setter vi pris på, sier tennispresident Gjerdåker til VG.

Han så selve kampen sammen med kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit på enorme court Philippe-Chatrier.

– Hvem var ivrigst, kronprinsen, eller kronprinsessen?

– De var like ivrige, rett og slett.

På arenaen var det også spekket med tennisikoner, idrettsstjerner og Hollywood-kjendiser. Michael Douglas, Demi Moore og Hugh Grant var blant de rundt 15.000 tilskuerne som så finalen der Nadal ble tidenes eldste vinner av French Open. 36 år og to dager gammel tok han sin 14. French Open-tittel, og den 22. Grand Slam-triumfen i sin fantastiske karriere.

Kronprinsparet hadde reist da pressen kom til ambassaden. De skulle rekke et fly hjem søndag kveld.